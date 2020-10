Buď povolte zápasy, nebo fotbal zavřete úplně. Tohle je kočkopes, zlobí se Klusáček

Ministr zdravotnictví Roman Prymula sice ve středu připustil, že fotbalová liga by mohla v dohledné době pokračovat, kouč Bohemians 1905 Luděk Klusáček je ale spíš skeptik. Každopádně stav, kdy profesionální kluby první a druhé ligy mohou pouze společně trénovat, považuje za nešťastný.

„Pokud si myslí, že nechat nás hrát je špatně, ať zakážou úplně všechno. Jako na jaře. Tohle je kočkopes. Vládě se zřejmě nechtějí vyplácet klubům náhrady. Kluby platí veškerou režii, ale nemůžou hrát zápasy. Nechci situaci rozhodně podceňovat, ale přijde mi, že politiky sport zajímá akorát ve chvíli, kdy se rozdělují dotace," říká Klusáček.

Vadí mu, fotbal, který je díky pravidelně testovaných hráčům prakticky nejbezpečnější komunitou v zemi, dostal od vlády stopku. „Myslím, že liga se brzy stěží rozběhne. Opakuji, situaci nechci bagatelizovat, tvrdit, že sport, respektive fotbal, je středobod všeho. Ale tohle, co se děje, se nedá nazývat profesionálním fotbalem. Jednak způsobem tréninku, možností přípravy. Druhá věc je nejistota, kdy a jak se začne," podotýká kouč Klokanů.

Oproti jaru alespoň nemusí zásadně měnit tréninkovou náplň. „Na jaře byla úplná sedmitýdenní pauza, teď jsme z tréninku nevypadli, můžeme pokračovat v klasické přípravě. Snažíme se o modelované, tréninkové zápasy," uvádí Klusáček.

Podle stejných not jede v Příbrami kouč Pavel Horváth. „Snažíme se kluky udržet v zápasové kondici, hrajeme mezi sebou. Nic jiného vymyslet nejde," konstatuje Horváth, který považuje nynější pauzu jako šanci napravit bídný start do soutěže. „Do sezony jsme vstoupili zle, přestávka je znamení, abychom to otočili," dodává příbramský trenér.