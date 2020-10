Rozsudek jsem znal už dva měsíce, tvrdí Hašek starší. Sbor rozhodců mu hrozí soudem

Syn má zaplatit téměř 22 milionů korun. A otec zareagoval.

„Jsou to zhruba dva měsíce, co jsem pár kamarádům řekl, že mám informaci, jak to dopadne - včětně přesné částky. A přesně tak to dopadlo," tvrdí Martin Hašek starší v rozhovoru pro iSport.cz.

„Za český fotbal jsem doufal, že to nebude pravda, že není možné, aby někdo věděl rozsudek dřív, než vznikne. Ale bohužel se naplnil scénář, který zcela zapadá do českého fotbalu řízeného agentem StB a jeho nohsledy," říká známý trenér a internacionál.

Ať předloží důkazy, žádá sbor

Sbor rozhodců se v reakci na jeho slova důrazně ohrazuje proti takovému nařčení.

„Martin Hašek starší nezpochybnil pouze integritu a nezávislost tohoto orgánu jako celku, ale též integritu a nezávislost jednotlivých rozhodců," reaguje Sbor rozhodců FAČR ve svém prohlášení.

„Vyzýváme ho proto, aby neprodleně předložil důkazy pro svá tvrzení. V opačném případě se proti jeho nařčení budeme bránit soudní cestou," avizuje fotbalový tribunál.