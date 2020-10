ČUS vyzvala ministerstvo k povolení tréninku profesionálů

Česká unie sportu (ČUS) vyzvala ministerstvo zdravotnictví k povolení tréninků profesionálních sportovců na vnitřních sportovištích. Ta jsou pro všechny bez výjimky uzavřena už třetí týden a pro profesionální sportovce to má zásadní důsledky. Kluby i jednotlivci ztrácejí konkurenceschopnost, některé kluby v halových kolektivních sportech mohou bojovat o svou existenci, upozornila ČUS.

Přidala se tak k naléhavým apelům lídrů fotbalových a hokejových klubů, kteří se obrátili na premiéra Andreje Babiše s výzvou na obnovení plnohodnotného tréninku i nejvyšších soutěží. Stejně jako ČUS upozornili, že v jiných evropských zemích koronavirová omezení na profesionální sport nedopadají.

"Česká republika je znevýhodněna oproti ostatním zemím, kde příprava i soutěže profesionálů za nastavených podmínek probíhají," přidal se k nim předseda ČUS Miroslav Jansta.

Profesionální sportovci nesmějí plnohodnotně vykonávat své zaměstnání. "Jejich pracovní výkon je podmíněn pravidelnou přípravou. Zastavení činnosti profesionálních klubů v kolektivních sportech reálně ohrožuje jejich existenci, protože jejich finanční situace vyústí v ekonomický krach. Již se tak bohužel děje. Dále je zastavena příprava ke státní reprezentaci ČR. A to na úrovni reprezentačních družstev i profesionálních klubových týmů a jednotlivců v evropských soutěžích. V některých sportech se brzy konají kvalifikace na mistrovství Evropy, světa a olympijské hry," doplnil Jansta.

Řada jednotlivců a týmů to řeší přípravou v zahraničí, ale to zejména u kolektivních sportů plnohodnotný trénink v Česku nahradit nemůže. ČUS vyzývá ministerstvo zdravotnictví ke stanovení opatření umožňujících trénink profesionálů. "Vážený pane ministře, naléhavě Vás žádáme o projednání a stanovení racionálních podmínek, které by umožnily sportovní přípravu této přesně definované, velmi omezené skupiny sportovců na vnitřních sportovištích tak, aby nucenou přestávkou nedošlo k jejich znevýhodnění ve sportovní, ale i hospodářské soutěži," doplnil Jansta.

Ministrem zdravotnictví dnes prezident Miloš Zeman jmenoval Jana Blatného, který nahradil Romana Prymulu. Toho premiér Babiš odvolal v závěru minulého týdne kvůli jeho schůzce s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem v uzavřené restauraci na Vyšehradě.

Kopii dopisu ČUS poslala premiéru Babišovi i předsedovi Národní sportovní agentury Milanu Hniličkovi. Ten se od zavedení restrikcí snaží s ministerstvem zdravotnictví vyjednat zpřístupnění vnitřních sportovišť profesionálům. Jedná také o restartování nejvyšší fotbalové a hokejové soutěže.