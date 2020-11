Brno v problémech. Zbrojovka má před restartem ligy šest hráčů pozitivních na covid

Před předpokládaným restartem první fotbalové ligy mělo šest hráčů brněnské Zbrojovky pozitivní test na covid-19. Pokud se v pátek uskuteční předehrávka 7. kola v Jablonci, nebudou moci hrát. ČTK to dnes řekl trenér Zbrojovky Miloslav Machálek.

Zbrojovku Brno dostává koronavirus do těžkých problémů.

Koronavirus z brněnské kabiny nezmizel ani během měsíční nucené přestávky. "Vždyť vidíte, jak to vypadá v celém světě, počet nakažených stále roste," prohlásil trenér a odhadl, že v jeho týmu tuto nákazu prodělalo až 15 hráčů. "Jména ale samozřejmě neřeknu, ta se nezveřejňují," dodal.

Kádr A-mužstva byl naposledy testován na začátku října před zápasem s Karvinou, který Zbrojovka prohrála 0:2. V tabulce první ligy tak zůstala po šesti kolech na posledním místě se ziskem jediného bodu. Povinný test by měl tým absolvovat ve středu a jeho výsledky by měly být směrodatné pro případný duel v Jablonci.

"Během přestávky jsme poctivě trénovali, do procesu se vrátili někteří předcházející marodi, ale další zase ulehli," řekl Machálek. "Měli jsme problémy jak covidového rázu, tak i rázu běžných zranění a nemocí. Hodně jsme zapracovali na tělesné připravenosti, udělali jsme kus práce, ale zase nám z toho šest lidí vypadlo. Je to nekončící problém a nezbývá nám nic jiného, než to respektovat a vypořádat se s tím," doplnil.

Hlavní podmínkou pro spuštění profesionální ligy je testování na COVID-19 před každým utkáním. Ostatní podmínky jako je např. povolený počet osob na stadionu bude řešen individuálně, poněvadž např. hokejová družstva mají dvojnásobný počet hráčů nez basket. Vše ale bez diváků. — Milan Hnilička (@MilanHnilicka) November 3, 2020

V pátek by Zbrojovku mělo čekat úvodní utkání obnovené soutěže v Jablonci. Machálek ale zatím nemá zcela jasno, kdy tým na sever Čech odcestuje: zda jako obvykle o den dřív, či až v den zápasu. Problémem totiž může být i stravování po cestě a ubytování v Jablonci. "Jednáme o tom," uvedl Machálek.