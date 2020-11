Tischler zase pálil! Nenápadnej, ale hrozně důležitej, velebí mladíka kouč Pardubic

U gólu mu asistoval Surzyn. V 67. minutě zahrál rohový kop a blonďatý záložník míč navzdory tísni usměrnil nechytatelně do sítě. „Viděl jsem, že balon přijde do mého prostoru. Snažil jsem se ho co nejlíp trefit a poslat ještě někam k tyči nebo do brány. Povedlo se," culil se 22letý záložník s rakouskými kořeny, který je po sedmi kolech nejlepším střelcem mužstva.

„Pocit mám samozřejmě dobrej, ale u nás je důležitá týmovost, díky níž vyhráváme zápasy," říká. Přestože neztrácí střeleckou slinu, žádný gólový limit pro tuto sezonu si nestanovil. „Snažím se soustředit na každý zápas. Když mi to tam spadne, jsem rád. Ale když se trefí někdo jiný, tak taky," ujišťuje. Proti Opavě nastoupil na kraji zálohy a ve druhé půli připravoval i šance. Před gólem třeba vyzval ke skórování Cadua, Brazilec ovšem napálil míč vysoko nad bránu. „Cítím se na kraji dobře, i tím, že jsem vytrvalostně dobrej hráč, zvládnu to tam celý zápas odběhat nahoru dolů. Žádný problém," tvrdí.

Ostatně komplimenty na adresu borce, jenž v minulosti prošel akademií Austrie Vídeň a ještě v patnácti letech reprezentoval Rakousko, chrlil i trenér Východočechů Jaroslav Novotný. „Hraje ve vynikající formě. Nenápadnej hráč, ale hrozně důležitej a pracovitej pro mužstvo," chválil rodáka ze Stockerau.

Hráči Pardubic se radují z gólu Emila Tischlera.

Ondřej Deml, ČTK

K soutěžnímu duelu přitom nastoupil poprvé od 27. září. Poslední souboj před přerušením ligy na hřišti Slovácka totiž sledoval pouze v roli diváka, protože v Pardubicích je na hostování právě z klubu z Uherského Hradiště. Herní absence šikovného fotbalisty tedy trvala ještě o týden déle. „Byla lehce znát, ale zase to bylo lepší, než jsem očekával, protože jsme se celou dobu přes pauzu dobře připravovali. Kondičně jsem na tom byl dobře," líčí Tischler. „V prvním poločase trochu trvalo, než jsme se dostali do hry. Ale ve druhém už měli pár věcí, které takhle chceme sehrávat," doplnil radostně.

Díky jeho ráně Pardubičtí v azylu u Botiče zase slavili. „Velice vyrovnané utkání, bylo důležité, že jsme neinkasovali. Nakonec jsme měli možná trošku větší touhu po vítězství," připomněl mladík.

Zleva Štěpán Harazim z Opavy a Michal Hlavatý z Pardubic.

Ondřej Deml, ČTK

V kabině prvoligového nováčka vládne spokojenost. Ze čtyř utkání v Ďolíčku vytěžil deset bodů a poskočil už na pátou příčku tabulky. Opavu skolil, byť v sestavě postrádal stopera Šejvla, jehož při premiéře v základní jedenáctce dobře zastoupil Čihák. „Začátek pro Filipa nebyl jednoduchej, ale postupně vynikly jeho přednosti, tedy hra hlavou a ve vzduchu. Zklidnil se a odehrál zápas velice dobře," hřálo Novotného.