Příbram - Ostrava 0:4 Baník střídajícími hráči zničil oslabenou Příbram

Domácím chyběli zadáci Nový s Treglerem, hostům gólman Laštůvka. Příbramský stoper Kigue se postaral o nový ligový rekord, ale hrdý na něj nebude. Ve 2. minutě poslal na trávník Tetoura a uviděl žlutou kartu, neuběhly ani dvě minuty, když stáhl na trávník Filla a sudí Královec mu po druhé žluté kartě ukázal červenou a poslal ho ze hřiště.

Baník přibil domácí k jejich šestnáctce, tím ale vše skončilo. Kouč ostravské rezervy Smetana, který zaskočil za „jedničku" na lavičce Kozla, jenž zůstal kvůli nákaze koronavirem doma, se nestačil divit, jak je jeho tým bezradný.

Příbramský Idrissa Diarra před brankářem Baníku Radovanem Murinem, ve skluzu Martin Fillo.

První penalta nebyla, druhá ano

Hosté obehrávali příbramskou obrannou zeď z obou stran, ale do šance se nedostali. Ve vzduchu vládl Soldát, co šlo po zemi, odvrátili jeho spoluhráči. Po dvaceti minutách se domácí vymanili z tlaku. Velmi rychle se dostali na půlku soupeře, Pilík našel v šestnáctce Rezka, proti němuž vyrazil Pokorný a Rezek se poroučel na trávník. Sudí ukázal na penaltu, ale VAR odhalil, že Rezek padal dřív, než ho Pokorný zasáhl. Penalta se nekopala.

Vyloučený Olivier Kingue z Příbrami odchází ze hřiště.

Baník pokračoval v obrovském, leč nadále bezzubém tlaku. Do šestnáctky sice létal jeden centr za druhým, ale výborná příbramská obrana odolávala. Minutu před koncem první půle se domácí znovu dostali na půlku hostí a ke standardní situaci. A ty Pilík umí. Na centr nabíhal Soldát, kterého stáhl Kaloč a Diarru, který se natahoval po míči, sestřelil gólman Murin. Dvě penalty v deseti sekundách, jenže píšťalka sudího mlčela, a VAR také...

Zajíc odstartoval debakl

V ostravské kabině se žhavily telefony, a Kozel udělil pokyny. Na hřiště šli hned tři noví hráči. A bylo to znát. Mena s Kuzmanovičem oživili hru středové řady a Zajíc otevřel po necelé hodině skóre utkání. Fillův centr z pravé strany nešťastně přizvedl Vais a ostravský útočník donesl míč na prsou do sítě. Příbramským rychle docházely síly. Dokázali se sice občas vymanit z tlaku hostí, ale dostali jen k půlící čáře. Dál už je hosté nepustili.

Tomáš Zajíc z Baníku Ostrava krátce poté, co vstřelil gól v Příbrami. Brankář Martin Melichar už zasáhnout nestačil.

Příbram se zvedla, Vávra se dostal až do šestnáctky, ale třetí klička, po níž by se dostal do šance, už mu nevyšla. O chvíli později mu další nabídl Vais, ale Vávra pálil vedle odkryté branky. A tak udeřili hosté. Dlouhý Holzerův míč z poloviny Baníku poslal střídající Kleščík hlavou přímo do běhu Potočnému, který nedal přízemní dělovkou Melicharovi šanci.

Odpovědět mohl vzápětí Vávra, ale z dobré pozice netrefil branku. Nedáš, dostaneš platilo i u Litavky. Zajíc si udělal kuželky ze tří domácích hráčů a po zemi zarazil třetí hřebík do příbramské rakve, ten čtvrtý po nedůrazu Diarry přidal hlavou Kuzmanovič. Vyčerpaní domácí už se na nic nezmohli.