Buchta nastartoval obrat. Zvýšili jsme otáčky, hřeje stopera Zlína

Po předchozích třech prohrách před více než měsíční koronavirovou pauzou je bodový import z jihu Čech pro zlínské fotbalisty silná vzpruha. „Jeli jsme sem s čistou hlavou, jako kdyby začala úplně nová sezona," líčil Buchta.

Přitom doufá, že cenný triumf mužstvo nakopne před těžkými bitvami po reprezentační přestávce, která je na programu příští týden. Hned po ní totiž do Zlína přijede vicemistr z Plzně. „Dnešní výsledek nám dobře nastaví hlavu a budeme mít v pauze dobrou náladu. Věřím, že budeme mít psychickou výhodu do dalších zápasů," tvrdí.

Pro jeho tým se duel nevyvíjel dobře, když ve 42. minutě inkasoval po dorážce Javorka. Jenže partu Bohumila Páníka do kolen nesrazil. „Bylo to nešťastné. V první půli hrály oba týmy tak nějak stejně. Budějovice měly na začátku jednu nebo dvě šance, my tam taky měli nějaké závary, takže to mělo skončit 0:0," míní zlínský obránce.

Zlínský záložník Antonín Fantiš (vlevo) v souboji s Matejem Mršičem z Českých Budějovic v zápase 7. kola Fortuna ligy.

Michal Bártík/SK Dynamo České Budějovice

Přesto s ostatními parťáky neskládal zbraně. „Věděli jsme, že můžeme bodovat a že to tady určitě nevzdáme. Druhý poločas byl v naší režii. Zvýšili jsme otáčky a zaslouženě vezeme tři body," těší Buchtu.