Horváth poděkoval hráčům za statečnost, Smetana prožil záskok snů

Tomáš Zajíc z Baníku Ostrava krátce poté, co vstřelil gól v Příbrami. Brankář Martin Melichar už zasáhnout nestačil.

„Takhle zkušený hráč po první žluté kartě nemůže něco takového udělat. Při faulu na Filla, který postupoval ze strany, měl situaci vyhodnotit a řešit jinak. To, co udělal, byl z jeho strany nesmysl," konstatoval kouč Příbrami Pavel Horváth. „Po zápase jsem i přes čtyři inkasované góly hráčům poděkoval za statečný výkon. Téměř celý zápas hráli v deseti, což není jednoduché, odvedli maximum. Dali do utkání veliké srdce," dodal.

Příčiny debaklu viděl nejen v momentu ze čtvrté minutě, ale i v dalších chybách. „Špatným odvrácením míčů jsme Baníku přihráli na dva góly, možná na tři. Ta Zajícova individuální akce při třetím gólu, kdy prošel přes tři naše hráče, byla parádní. My jsme tam měli dva zajímavé momenty, ale Vávra je nevyřešil dobře, je třeba v takové situaci hru zjednodušit. Od pětašedesáté minuty nám začaly docházet síly, i to mohlo být příčinou neúspěšného zakončení. Teď se musíme připravovat na Brno, možná i na Slovácko, pokud dojde v reprezentační pauze na dohrávku na Slovácku. Snažím se hledat pozitiva, a těmi jsou nasazení, chuť se rvát o výsledek, což hráči dokázali," zdůraznil Horváth.

Změny určil Kozel, střídající hráči rozhodli

Za na covid-19 pozitivně testovaného Luboše Kozla musel na lavičce Baníku zaskočit kouč třetiligové rezervy Ondřej Smetana. A tým dovedl k první venkovní výhře v této sezoně. „Samozřejmě jsem za takové vítězství rád. Je to záskok snů. Pochopitelně jsme nepočítali s vyloučením už ve 4. minutě, ale připravili jsme si na zápas vítězný scénář, a ten jsme naplnili. Pomohli nám i fanoušci, kteří přijeli přes celou republiku, a přestože nebyli přímo na stadionu, bylo je slyšet. Hráči jim šli také poděkovat," liboval si po utkání.

Zastupující trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana při utkání v Příbrami.

Vlastimil Vacek, Právo

Zatímco v první půli byl Baník bezradný, ve druhé, po trojitém střídání, dal domácím čtyři góly. Tři z nich právě střídající hráči Zajíc a Kuzmanovič. „My jsme byli v kontaktu s trenérem Kozlem už v průběhu první půle a konzultovali, k jakým změnám by mělo už o půli dojít. Museli jsme reagovat na situaci, což se podařilo," prozradil. Velmi spokojený byl s výkonem gólmana Murina, kterého zná z rezervy, a střelce Zajíce.

Když přišla řeč na jeho trenérské ambice, skromně říkal: „O první lize nepřemýšlím. Jsem rád, že mohu pracovat v Baníku s mladými hráči, a být blízko áčku. Máme výborné tréninkové podmínky a vedení se snaží nám je stále zlepšovat, aby se rezerva dostala výš, o což se snažíme a mladí už dokazují, že do Baníku patří."