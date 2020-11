Mužstvu chybí kvalita! Nespokojený kouč Slovácka Svědík po remíze s Olomoucí výmluvy nehledá

Proč se vám nepovedlo vybojovat se Sigmou všechny tři body?

Protože nedokážeme dotáhnout nadějné situace ke gólům. Především kvůli naší nekvalitě. Centry do soupeřovy šestnáctky nejsou většinou přesné a před olomouckou brankou nám opět scházel větší klid. Proto jsme nedali gól a doma jsme znovu ztratili.

Jaké bylo utkání se Sigmou?

Hra byla oboustranně dost neurovnaná s řadou nepřesností. Bylo vidět, že týmům chybí po měsíční pauze herní praxe. Podobné to bylo i v páteční ligové předehrávce v Jablonci nebo v prvním sobotním duelu mezi Pardubicemi a Opavou. Zápas s Hanáky byl především o tom, kdo získá odražený balon, a o bojovnosti.

🎥 Trenér Svědík hodnotil remízu s Olomoucí



"Hra byla neurovnaná. V zápase byla spousta nepřesností, což ale zapadá do rámce této doby, kdy byla dlouhá přestávka. Všechny zápasy nyní mají stejný ráz, nerozehranost je znát."

Byla plichta zasloužená?

Asi ano. Skoro ve všech ukazatelích to bylo vyrovnané střetnutí s minimem vyložených střeleckých příležitostí. K vidění byly spíš pološance. U nás byli nejblíž k vítězné trefě Petržela a Havlík. Bohužel se jim míč do sítě nepovedlo protlačit, vyřešili to špatně. Musíme jít příště výhře víc naproti. Je ovšem taky potřeba respektovat sílu Olomouce, která do tohoto prvoligového ročníku vstoupila skvěle.

Ani v druhé části utkání jsme branku neviděli. Slovácko s Olomoucí si tedy připíší po bodu.



Největší šanci na straně Slovácka měl zřejmě Milan Petržela, jehož střela jen těsně míjela tyč. V dresu Sigmy se k nebezpečné hlavičce dostal Poulolo.

Na konci úvodní půlhodiny se zdálo, že jeden z hostujících obránců zahrál ve vlastním velkém vápně rukou. Měli jste kopat penaltu?

Těžko říct. Ruka je, když ji odpíská rozhodčí, a to se nestalo. Tak to musíme respektovat, protože VAR na našem zápase nebyl. Raději hledám chyby v nás, nikoli jinde.

Poprvé jste do branky poslal v ligovém duelu letní posilu Bajzu. Proč nahradil slovenský gólman dosavadní jedničku Nemravu?

Nemrava nebyl fit. O změně jsem však uvažoval, i kdyby chytat mohl.

Za 40 minut naskočí Slovácko do restartované ligové soutěže a pro úvodu utkání s Olomoucí má důvěru od trenéra Martina Svědíka tato jedenáctka

Nenastoupil ani záložník Navrátil...

Je zraněný a nestihl se dát do kupy, byť jsme v to doufali. Jeho rychlost nám chyběla. Umí se prosadit v soubojích jeden na jednoho.

Proč na hrotu nastoupil místo urostlého Cicilii Kliment?

Protože před koronavirovou pauzou nastřílel Prostějovu v poháru tři góly a na trénincích maká naplno. Na rozdíl od Rigina Cicilii, jenž v přípravě povolil. Když přišel na posledních dvacet minut na hřiště, dopustil se dvou zbytečných ztrát míče. Po jedné z nich zahrozili Hanáci z rychlého brejku. Chystám se s ním o jeho přístupu promluvit. Musí zase začít pracovat mnohem víc.

Kdy nastoupíte k ligové dohrávce proti Příbrami?

Rádi bychom odložené utkání odehráli v reprezentační pauze příští sobotu, abychom se udrželi v zápasovém rytmu. Snad nám to bude umožněno. Pokud vím, tak Příbram žádného reprezentanta nemá, a my jen mezi náhradníky v jednadvacítce. Tak by tomu nemuselo nic bránit.