Byli jsme ustrašení, mrzí Horejše úvod druhé půle. Dynamo dál čeká na výhru

„Velké zklamání," neskrýval po porážce 1:2 trenér David Horejš. Jeho svěřenci vstoupili do druhé půle pasivně, čehož protivník zužitkoval. „Prvních deset minut jsme nechytli, byli jsme ustrašení. Zbytečně jsme zalezli a Zlín nás tím dostal pod tlak. Je to o sebevědomí, báli jsme se o výsledek," přiznal. Hosté trestali ze standardní situace. Po rohovém kopu prodloužil míč Poznar na zadní tyč a Buchta ho nadvakrát dotlačil do sítě. „Hráči přitom dostali veškeré informace, jak je zahrávají. Je to o obětování hráče, o zodpovědnosti," štve Horejše.

Při vyrovnávacím gólu se navíc zranil Čolič, přesto Budějovičtí byli blízko, aby si vzali náskok zpět. Skovajsův pokus zblízka ovšem vyrazil brankář Dostál, Čavoš minul a domácí neproměněná tutovka hodně bolela. Hned vzápětí totiž Zlíňané podnikli rychlý výpad, který výtečně vyřešili Čanturišvili s Dramém.

⏱ KONEC | Ševci v Českých Budějovicích vyválčili po restartu ligy důležitou výhru! 🥳🙌 #CEBZLN pic.twitter.com/BBXCYjEvek — FC FASTAV Zlín (@footballzlin) November 7, 2020

„Triviální věc. Sehrajeme špatně standardku, soupeř využil brejk a zápas rozhodl. Vítězství jsme mu darovali. Při šancích byl efektivnější, góly do brány dotlačil," posteskl si Horejš, jenž poprvé nasadil slávistickou posilu Van Burena. Uzdravený nizozemský útočník podal dobrý výkon, ani on ale porážce nezabránil.

Českobudějovický útočník Mick Van Buren (č. 10) drží míč před zlínským záložníkem Vachtangem Čanturišvilim.

Michal Bártík/SK Dynamo České Budějovice

„Naší hře hodně pomohl, byl vidět, udržel nám míče, měl sprintové náběhy za obranu, které jsme po něm chtěli. Byl jeden z mála hráčů, kteří se snažili balon ve druhé půli udržet. Někteří se ho zbytečně zbavovali," mrzelo kouče Dynama, který nervozitu z hráčů před utkáním necítil. Po více než měsíční pauze kvůli koronaviru byli Budějovičtí natěšení a prahli po třech bodech. „Kluci v týdnu pracovali poctivě, herní praxe asi i chyběla, ale všichni na tom byli stejně a na tohle se vymlouvat určitě nemůžeme," dodal.

Jihočeši se po nezdaru se Zlínem krčí na předposlední příčce tabulky, po reprezentační přestávce vyzvou na Letné Spartu.