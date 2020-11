Zaskočil za potrestaného Látala a vybojoval na Slovácku se Sigmou remízu. Každého bodu si vážím, tvrdí Neček

Jak hodnotíte střetnutí blízkých soupeřů?

Chtěli jsme v Hradišti navázat na velmi dobré výsledky z doby před koronavirovou pauzou. Ve vyrovnaném zápase se nám povedlo ubojovat bod. Mrzí mě, že jsme po stranách nedohráli několik slibných akcí. Všechny skončily na soupeřových obráncích, v autu nebo rohovým kopem. Ve druhé půli přišel na hřiště Poulolo. Dostal se ke gólové hlavičce, ale bohužel netrefil bránu.

Jste s plichtou spokojený?

Já si vážím každého získaného bodu. Potvrdili jsme jím vydařený vstup do sezony. A teď musíme zapracovat na tom, abychom se co nejdřív dostali po měsíční přestávce do herního tempa. To se ostatně týká všech ligových týmů.

Měl jste pocit, že pauza byla na vašem herním projevu znát?

Rozhodně. Shodli jsme se na tom po utkání i s Radkem Látalem. Chyběla nám zejména rychlejší rozehrávka nebo lepší obejití protihráče. K vidění bylo i víc zbytečných ztrát míče než obvykle. Zápasy, o které mužstva připravila nedávná nucená přestávka, prostě chybějí.

Jak probíhala vaše komunikace s hlavním trenérem Látalem během střetnutí?

Byli jsme v kontaktu. A v poločase jsem za ním zašel na tribunu, abychom některé věci zkonzultovali. Radek totiž nesměl do kabiny. V tom, že tentokrát nestál na lavičce, nebyl velký problém. Známe se hodně dobře a už jsme pár utkání v podobném režimu v minulosti zvládli.

Jak se vám zamlouval výkon stopera Beneše, který po zranění nahradil ve středu obrany Jemelku, jenž přestoupil do Belgie?

Nasadili jsme ho především proto, aby vyhrával hlavičkové souboje s urostlým hradišťským útočníkem Ciciliou, který však pro nás trochu překvapivě nenastoupil v základní jedenáctce Slovácka. Příliš se nám nevedla rozehrávka, což nás brzdilo, a naši obránci to měli kvůli tomu složitější. Ale obstáli, branku jsme neinkasovali.

Jaký program vás čeká v nadcházející reprezentační pauze?

Potřebujeme hrát, takže si zřejmě domluvíme nějaký přátelák. Když se dívám v televizi na zahraniční ligy, tak vidím, že celky, které neměly tak dlouhou přestávku jako my, mají mnohem vyšší tempo. Jsou rychlejší jak v odevzdání balonu spoluhráči, tak i v realizaci vytvořených šancí.