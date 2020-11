Necidovi návrat zhořkl. Po jeho ruce ve vápně dala Karviná vítězný gól

Jak přesně, to se fanoušci nedoví, protože někdejší reprezentant se o své postřehy odmítl podělit. „Hráč si to nepřeje. Aby měla tisková konference odpovídající úroveň, musím jeho přání respektovat," omlouval jej před novináři ředitel komunikace Bohemians Petr Koukal.

Necid, který kvůli pozitivnímu testu na covid-19 Puškáče nastoupil v základní sestavě hostí, měl možnosti v Karviné rozšířit svou sbírku čtyřiadvaceti ligových branek. Krátce před přestávkou po centru Vaníčka hlavou ale přestřelil a ve druhé půlce efektním zakončením ze vzduchu po nahrávce Vacka nechal vyniknout domácího gólmana Neumana.

„Jeho zařazení do základu hodně napomohla absence Davida Puškáče, který odpadl na poslední chvíli. Rozhodovali jsme se mezi ním a ještě jedním hráčem, ale tím, že vypadl David, dostal přednost Tomáš. Myslím, že ten zápas zvládl slušně. Vydržel celých devadesát minut a jeho výkon půjde určitě nahoru rovnoměrně s tím, jak bude narůstat jeho herní praxe. Je silný ve vzduchu, při standardkách nám může pomoct jak v útoku, tak v obraně. Hlavně je to ale hráč, který umí dávat góly, to bude jeho největší přínos," poukázal trenér pražského týmu Luděk Klusáček.

Radost fotbalistů Karviné (zleva) Christián Herc, Lukáš Bartošák, Rajmund Mikuš a Michal Papadopulos.

Vladimír Pryček, ČTK

Instinkt zabijáka v Karviné 31letý útočník nepotvrdil, a nejvíce si tak první utkání po dvou a půl letech bude pamatovat kvůli ruce, na kterou si sám poslal hlavou balón. Sudí Pavel Julínek nejprve nereagoval, po upozornění VARu ale nařídil pokutový kop. „Jako poražený bych mohl brečet, ale dělat to nebudu. Nechci to zpochybňovat a ani to nedokážu posoudit. Je to opravdu jen o tom, co vidí rozhodčí v televizi. Ale jestli je to podle pravidel, tak to tak prostě je," uvedl kouč klokanů.

Klusáčka nejvíce štval vlažný nástup jeho týmu do utkání, jehož výsledkem byla i brzká inkasovaná branka z nohy Bartošáka. „Jsem zklamán. Vstup do zápasu byl strašidelný, dvacet minut bylo z naší strany absolutně bojácných a pomalých. Všechny balony jsme odevzdali soupeři a nechali jít Karvinou do vedení. Pak nás stálo hodně sil to dotáhnout a herně otočit v náš prospěch," hodnotil Klusáček. „Ve druhé půli už se to zlepšilo, taky jsme se dostávali do tlaku, ale vyložených šancí bylo málo," dodal.