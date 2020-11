Ač mu je teprve dvaadvacet, počínal si jako mazák. Když se záložník Plzně Pavel Bucha zkraje nedělní hitu fotbalové ligy zjevil před brankářem Sparty Nitou, cizelérsky ho špičkou kopačky přehodil. V závěru sice neproměnil penaltu, to ho však tolik mrzet nemuselo, Viktoria totiž Pražany s přehledem porazila 3:1 a dotáhla se na špičku soutěže.

„Dal jsem si delší dotek, viděl jsem, jak brankář zareagoval. Míč mi skákal, takže prvním řešením byl lob. Vyšel mi ideálně," radoval se Bucha, který si pochvaloval, že na Plzni nebyla znát více než měsíční zápasová pauza.

„Čekání bylo dlouhé, ale nemohli jsme z toho zase moc vypadnout. Hodně jsme trénovali, přestávka nás nijak neomezila. Šlo jenom o to, chytit zápas. Jednalo se šlágr, zápas nás všechny vtáhl. Vítězství nad Spartou všem moc chutná," podotkl reprezentant do 21 let, kterého během prvního poločasu vyřadilo na pár minut ze hry krvavé zranění na hlavě.

„Šel jsem do souboje, dostal jsem kopačkou do hlavy. Měl jsem ji rozseklou, doktoři ale místo zašili, problém rychle vyřešili. Jsem v pohodě," uvedl Bucha. Na rozdíl od většiny svých spoluhráčů bude v herní permanenci i během nadcházející reprezentační pauzy.

Se Lvíčaty poletí do Řecka k poslední kvalifikaci. „Doufám, že to nebude můj poslední sraz s jednadvacítkou, že se s klukama podíváme na EURO. Věřím, že v Řecku postup urveme," uzavřel Bucha.