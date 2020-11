Fantazie, strop, byl to náš den, jásal jablonecký Schranz. Teď očekává snahu o navýšení nájmu v Liberci

„Očekávám od něho zprávu, že mi bude chtít nájem zvýšit. Věřím, že se nějak dohodneme," usmál se Schranz po cenném triumfu.

Na žertíky měl náladu. Však ve svém prvním Podještědském derby dokázal v zelenobílém dresu vyhrát na hřišti Liberce, což se jeho předchůdcům v Jablonci za více než čtvrtstoletí v samostatné české lize povedlo jen jednou, a to před šesti lety v roce 2014.

„Je to fantazie. Tři body jsou výborné, a ještě když je získáte v derby na hřišti největšího rivala, je to strop," jásal slovenský reprezentant.

Právě po jeho hlavičce při rohovém kopu si míč do vlastní branky srazil už ve druhé minutě domácí Koscelník. „Tak rychlý gól by pocítilo každé mužstvo. Liberec se sice ještě dokázal do zápasu vrátit a vyrovnat na 1:1, ale potom jsme to zase překlopili na naši stranu, což bylo důležité," konstatoval Schranz.

A byl to právě nejlepší střelec hostů v této sezoně, kdo v 71. minutě strhl vedení definitivně na jabloneckou stranu, když se k němu míč dostal po nešťastném odkopu Mikuly. „Byli jsme dobře připravení, byli jsme všude a Liberci jsme jeho hru nedovolili. Byl to náš den a jsme za to rádi," lebedil si rodák z Bratislavy.

Tým Petra Rady tak napravil předchozí domácí zaváhání s nováčkem soutěže. „Výhra v derby pro nás znamená hodně. Obzvlášť po posledním zápase s Brnem, který nám vůbec nevyšel," vrátil se Schranz ke čtrnáct dnů staré prohře 0:1, za kterou Jablonecké kouč Petr Rada v reprezentační pauze pořádně vyplísnil.

„Ale já se tomu vyhnul, protože jsem byl na reprezentačním srazu. Ale určitě to bylo důrazné. Bylo potřebné si to vyříkat, šlo o oprávněnou kritiku. K zápasu s Brnem jsme nepřistoupili dobře a nezvládli ho podle představ. Myslím, že nám to pomohlo, zvedli jsme se a na hřišti v Liberci to ukázali," uzavřel Schranz. Výsledkem je druhá výhra Jablonce na hřišti rivala. A rekordní, neboť předtím Jablonec U Nisy triumfoval „jen" 1:0.