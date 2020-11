Mandousův vtípek: Na konci jsem si dovolil i zákrok pro diváky, akorát, že ti na stadionu nebyli

V první půli jste zlikvidoval dvě tutovky, nejprve v 10, minutě Ostrákovi a pak dvě minuty před přestávkou Bartošákovi. Jak jste situace viděl?

Poprvé hráč Karviné střílel na přední tyč, když jsem se přesouval, tedy do protipohybu. Naštěstí jsem to vytěsnil ven. Ve druhém případě to byla hodně nečekaná, tvrdá střela z velkého úhlu, také na přední tyč do šibenice a já tam nechal ruku. Opravdu těžké zákroky. To nás trošku semklo a vybojovali jsme tři body.

Zpátky do hry, to jste již vedli 2:0, mohl Karvinou vrátit střídající Papadopulos. Jenže také on si na vás vylámal zuby?

Jo. Nějak se to tam odráželo, on už neměl moc síly, myslím, že vystřelil jen tak. Trefil mě do nohy a kluci to odklidili, takže týmová spolupráce.

Váš protějšek Vladimír Neuman má za sebou na rozdíl od vás nešťastný zápas. První gól, kdy si srazil míč sám za záda po rohu Šimona Falty jde vyloženě na jeho vrub...

Měl jsem to daleko. Myslel jsem, že to má v úmyslu boxovat. Kluci ale říkali, že to chtěl chytat a propadlo mu to. To se stane, takových gólů ještě bude. Potkalo to asi každého z nás. V minulých zápasech, co jsme viděli, je hodně podržel. Tohle mu nikdo nemůže vyčítat.

Zleva Tomáš Ostrák z Karviné a Ondřej Zmrzlý z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Výsledek 3:0 byl pro Karvinou nepochybně krutý, nehrála vůbec špatně, i proto byly vaše zákroky moc důležité. Souhlasíte?

Ano. Už na videích jsme viděli, že hrají výborně kombinačně. Mají na to vhodné typy hráčů. Držet nulu bylo zásadní z toho pohledu, že jsme mohli udeřit jako první, což se povedlo. Góly na 2:0 a 3:0 pak už byly jen takovými pojistkami.

Zdálo se, že jste se jednotlivými úspěšnými zákroky dostával postupně do pohody. V závěru jste si dovolil i jeden na efekt, když jste zlikvidoval ránu opět Papodopulose.

Klíčový byl hlavně první zákrok. Tím jsem se chytil. Důležitý byl i z pohledu toho, že jsme čtrnáct dnů stáli a po takové době gólman potřebuje rychle získat jistotu, sebevědomí. To se mi hned na začátku povedlo, a tak jsem si to pak dost užil. Na konci to už bylo pro diváky, akorát, že ti na stadionu nebyli.

Skvělým výkonem jste si možná řekl o nominaci na EURO?

To bych neřekl. V Česku, a především v zahraniční jsou gólmani, co chytají ve špičkových soutěžích a ti jsou úplně jiná liga. Na posledním reprezentačním srazu jsem se o tom přesvědčil na vlastní oči. Mohl jsem trénovat s nejlepšími českými hráči z ligy i ze zahraničí. Když vidíte Vaclíka, Pavlenku a Koubka dodá vám to nový impuls. Hodně jsem se od nich, ale i od ostatních hráčů naučil. Je to s nimi všechno strašně rychlé a moc mi to pomohlo.

Máte tedy teď svoji životní formu?

Chytám teď v lize pravidelně, takže asi ano. Je však důležité výkony pravidelně potvrzovat, a to místo si zasloužit. Formu ale asi opravdu mám.