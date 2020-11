Po „evropských“ gólech se Kuchta za Slavii trefil i v lize. Stanciuovi jsem ten gól sežral, smál se

Fotbalisté Slavie si v Opavě parádně zastříleli. Domácí tým deklasovali 6:0, když pět gólů do sítě bezmocného brankáře Viléma Fendricha nasázeli ve druhém poločasu. O plnou třetinu sešívaných branek se postaral útočník Jan Kuchta, jenž se po letním přestupu z Liberce v lize za Slavii trefil premiérově. „Jsem rád, že jsem svoje šance začal proměňovat. Zlomilo se to s Nice,“ připomněl Kuchta nedávné utkání Evropské ligy, v němž se odchovanec Sparty také trefil dvakrát.

V prvním poločase jste opavskou obranu gólově překonali jednou, po změně stran hned pětkrát. V čem byl rozdíl?

Nechytili jsme začátek. Opava na nás nalezla a naštěstí neproměnila šance, které měla. Pomohl nám první gól. Opava otevřela hru a snažila se srovnat, nebo pak dát kontaktní gól. My jsme si ale řekli jak na ně. Nepanikařili jsme, hráli jsme v klidu a z toho pramenilo těch pět gólů ve druhé půli. Vyhráli jsme sice vysoko, ale po reprezentační pauze to bylo náročné.

Klíčové byly zřejmě vaše dva gól krátce po poločase na 3:0. Zlomil jste jimi utkání?

Já jsem hlavně rád, že jsem svoje šance začal proměňovat, protože na začátku jsem se v koncovce trápil. Zlomilo se to zápasem proti Nice. S Bolkou (1:0) jsem týmu sice nepomohl, protože i tam by nám druhý gól asi pomohl, ale týmově jsme to urvali. Proti Opavě to přišlo a já se cítím opravdu dobře. Tým vyhrává, snažím se mu pomáhat. První poločas v Opavě ode mě ale nebyl dobrý.

O druhém už to říct nemůžete, viďte?

Řekl jsem to i klukům v kabině, byl jsem na sebe naštvaný. Ve druhém poločase mě kluci krásně našli a dal jsem dva góly. Jsem šťastný, že teď hraju, že jsem se dokázal dostat do sestavy. Mám v útoku Slavie skvělé parťáky, přejeme si navzájem a jsem z toho nadšený.

Při tom vašem druhém gólu jste dorazil do branky střelu Stancia. Nezlobil naštvaný?

Ze začátku jo, protože si myslel že jsem stál v ofsajdu. Ale po zápase jsme se tomu zasmáli. Jsem útočník, jsem hladový po gólech. Mohl jsem mu to nechat, ale hamounsky jsem mu ho sežral (smích). Jsem rád za gól, on má aspoň má asistenci, tak snad je taky spokojený. Hlavně, že jsem nestál v ofsajdu.

Domácí reklamovali ofsajd, byl jste si jistý, že gól bude platit?

Nebyl. Když rozhodčí ukázal na středový puntík, moc jsem si hodně oddechl. Dostali jsme se tím ještě více do pohody.