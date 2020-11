Velká komplikace pro Plzeň. Otáčet zápasy je pro nás problém, připouští trenér Guľa

„Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, ale Kopic ani Limberský neproměnili tutovky. Pak sudí odvolal už odpískanou penaltu v náš prospěch, což nás zřejmě taky docela rozhodilo. Tím netvrdím, že být měla. My jsme ovšem trochu ztratili koncentraci," našel zklamaný trenér Viktorie Adrián Guľa klíčové momenty nepovedeného utkání.

Další přišel sedm minut před pauzou, kdy jeho tým neubránil rychlý zlínský brejk. „Pozdě jsme přistoupili jak k centrujícímu Jawovi, tak i k zakončujícímu Poznarovi. A bohužel se opět ukázalo, že otáčet nepříznivé skóre je pro nás obrovský problém. To je pochopitelně špatně. Budeme si muset na toto téma promluvit," plánuje kouč Západočechů.

Zleva Lamin Jawo ze Zlína a Aleš Čermák z Plzně.

Dalibor Glück, ČTK

O přestávce dal svým hráčům za úkol hru zrychlit a jít do většího rizika. „Ve druhé půli jsme si vynutili převahu a zahrávali jsme řadu standardek. K tomu, abychom aspoň vyrovnali, nám však chyběla větší kvalita. Když už jsme přece jen míč do sítě dotlačili, viděl rozhodčí Beauguelovu ruku. Zkrátka jsme neměli svůj den. Pro nás je to mimořádně citelná ztráta a značná komplikace. Porazit Spartu je hezké, ale bohužel jsme ve Zlíně vítězství nepotvrdili," lituje Guľa.

Moravany pochválil za organizovanou hru. „V obraně byli pevní. A hrozili nebezpečnými kontry. Ke všemu byli šťastnějším mužstvem," ocenil výkon domácích. Naopak na plzeňských fotbalistech, kteří se vrátili z národního týmu, byla prý trochu znát únava. „Proto jsem Kopice brzy střídal. A i Ondráškovi jeden potřebný krok v klíčových situacích v soupeřově šestnáctce možná několikrát chyběl. Je typem hráče, který potřebuje trochu delší regeneraci," přidal Guľa další možný důvod překvapivého nezdaru.

Plzeňští se museli ve Zlíně obejít bez lehce zraněného obránce Havla, který by se však už příští týden měl znovu zapojit do přípravy.