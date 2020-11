Poznar rozhodl duel proti Plzni, v níž působil. Hlavní je, že máme tři body, tvrdí hrdina

V Plzni v minulosti působil, ale v zápase nejvyšší fotbalové soutěže se v jejím dresu ani jednou netrefil. Za Zlín se však útočníkovi Tomáši Poznarovi proti Viktorii daří. Gól, jímž rozhodl o nečekaném triumfu Ševců (1:0) v utkání 8. ligového kola, byl už jeho třetím do sítě Západočechů.

Hodně vás těší, že jste vstřelil tak důležitou branku právě Plzni?

Pro mě je hlavní, že jsem pomohl našemu týmu ke třem bodům, které jsme moc potřebovali. Vůči Viktorce si pořád udržuju nějakou vazbu, i když mně tehdy to angažmá nevyšlo úplně podle mých představ. Nechci proto teď Plzeňské nějak zvlášť hecovat nebo dávat najevo, že si vítězný gól mimořádně užívám. Teď ovšem hraju za Zlín, a tak jsem pochopitelně moc rád, že jsme zdolali tak silné mužstvo.

Jak těžké pro vás bylo uklidit po Jawově centru míč do sítě?

Dostal jsem od něho vynikající balon. Navíc jsem měl vůči plzeňským obráncům dva metry k dobru. Využil jsem toho. Jsem šťastný, že jsem velkou šanci proměnil.

Chvíli předtím rozhodčí Denev proti vám pískl pokutový kop, který ale po zhlédnutí videa odvolal. Trnul jste, zda se bude desítka proti vám zahrávat?

Bavil jsem se o tom na hřišti s plzeňskými stopery Hejdou a Brabcem. Shodli jsme se, že Simerského ruka byla podobná té Necidově nedávno na Bohemce. Komise rozhodčích tehdy konstatovala, že penalta být neměla. To nám zřejmě pomohlo, protože sudí se asi tímto verdiktem v našem zápase řídil.

Poprvé v tomto prvoligovém ročníku jste udrželi čisté konto...

Moc si toho považujeme. Plzeňští jsou extrémně silní na míči, ale tentokrát naši defenzívu hrozně těžko překonávali. My jsme byli vzadu mimořádně důslední a nedopustili jsme se žádné větší chyby. Moc si ceníme, že jsme od špičkového klubu neinkasovali.

Po ligovém restartu se vám daří, s Plzní jste dokázali navázat na předchozí vítězství v Českých Budějovicích. Čím to?

Obrat v zápase v Budějovicích nám moc pomohl. Prohrávali jsme tam 0:1, ale přesto jsme si nakonec odvezli tři body. To nás psychicky zvedlo.

Je vám hodně líto, že váš vítězný duel s Plzní nemohli vidět fanoušci přímo na stadionu?

Je to pochopitelně velká škoda, avšak my respektujeme současnou koronavirovou situaci. Jsem rád, že po dočasném přerušení soutěže můžeme vůbec zase hrát. Na rozdíl od lidí v některých jiných oborech máme to štěstí, že můžeme pracovat. Takže já se raduju i z toho mála.