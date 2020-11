Při prohře v Plzni absentoval, neboť pozitivní test na covid-19 poslal švédského legionáře Davida Moberga Karlssona do karantény, po reprezentační přestávce se však v nedělním duelu s Českými Budějovicemi už do sestavy Sparty vrátil. Dokonce dal gól a postaral se o vyrovnání náskoku Jihočechů, jeho premiérová podzimní trefa však nebyla nakonec Letenským nic platná. Sparta prohrála druhý zápas po sobě a po brilantním vstupu do sezony, kdy zvítězila v šesti v řadě, už ztrácí na vedoucí Slavii čtyři body.