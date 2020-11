První gól nás utlumí, druhý zlomí, stýskal si po debaklu trenér Opavy Kováč

„První gól nás utlumí, druhý totálně zlomí. Přitom jsme začali velice dobře, byli jsme aktivní a měli dvě velmi dobré šance. Jenomže neumíme dát gól," popsal zásadní problém Opavy trenér Radoslav Kováč. „Nemáme typologicky hráče jako byl Filip Souček. Ten si to natáhl a vystřelil z dálky. Teď máme spíš technické hráče, kteří se do střelby moc netlačí. A když jo, tak to vypadá tak, jak to vypadá. Bohužel," pokračoval Kováč.

Slávistická fotbalová radost v Opavě. Zleva slaví Jan Bořil, Peter Olayinka a Jan Kuchta.

Vladimír Pryček, ČTK

První poločas Opavané prohráli po gólu kapitána Slavie Kúdely 0:1, po přestávce přišla gólová smršť. Dvakrát se trefil Kuchta, po gólu přidali střídající Bořil a Musa, trefil se i mladík Sima. „Poločas byl ještě jakž takž, po druhém gólu jsme přestali bránit, nepřišel žádný pokyn, abychom se zklidnili. Byla to pro nás velká škola," upozornil po vysoké porážce 0:6 Kováč.

Na hřišti postrádal důrazné slovo lídra. „Žíďas (Jan Žídek) se snaží, ale musí se přidat i další. Joss Didiba umí pár slovíček, není to typický vůdce. Daleko víc bych čekal od Hraběho (Matěje Hrabiny), který je zkušený," povzdechl si trenér Slezského FC.

Proti Slavii se musel obejít také bez krajního beka Helešice, který neprošel testy na covid-19, proto Kováč vsadil na tříčlennou obranu. Kapitána Žídka vysunul do zálohy. „Jinou možnost jsme ani neměli, protože jsme nechtěli, aby Mondek hrál přes nohu. Žídek svou roli zvládl, hlavně v prvním poločase, měl i jednu šanci, vyhrával téměř všechny souboje," poukázal opavský trenér.

Do středu zálohy pak Kováč poslal novice na soupisce 22letého Joela Christa Tiehio z Pobřeží slonoviny. „Byl tady pět týdnů na zkoušce a jevil se velmi dobře. Kvalitu má, umí otočit hru, vidí ji dobře. Do budoucna je to možná alternativa za Pavla Zavadila. Hodili jsme ho proti Slavii do vody a byl to pro něj strašně těžký zápas. Na takové tempo ještě není zvyklý. Porval se s tím dobře. Ale vůbec jsme mu nepomohli," popsal Kováč.