Oslabení Klokani bez Klusáčka padli. Výhru jsme jim darovali, štve Brabce

Klokany vedl do boje místo Luďka Klusáčka, v roli zastupujícího hlavního kouče však Erich Brabec bodový zisk neslavil. Fotbalisté Bohemians padli na půdě Českých Budějovic 1:2, o osudu utkání přitom rozhodl závěr první půle, v němž pustili domácí borce do klíčového dvougólového trháku.

„Soupeři jsme výhru darovali," štvalo Brabce, jemuž kvůli zranění a koronaviru chybělo celkem jedenáct hráčů. Na Střelecký ostrov necestovali například Jindřišek, Vaníček, Ljovin, Vodháněl a také zmiňovaný Klusáček. „Dozvěděl jsem se to v úterý. První test měl Luďa nejasný, opakovaný už pozitivní," vysvětloval Brabec.

Přesto byl s parťákem neustále ve spojení. „Sestavu určoval on, komunikovali jsme spolu o střídáních. Samozřejmě rozhodnutí na hřišti a samotný koučink jsem dělal já," tvrdil Brabec, jenž hodně litoval individuálních chyb. „Dopustili jsme se dvou triviálních nedisciplinovaností, které Budějovice potrestaly," přitakal.

Záložník Budějovic Karol Mészáros leží na trávníku po faulu záložníka Bohemians Kamila Vacka. Rozhodčí Ondřej Pechanec odpískal penaltu.

Václav Pancer, ČTK

Ve 38. minutě se nejprve prodral do šestnáctky přes několik bránících hráčů Mészáros. Vacek ho fauloval a penaltu proměnil Čolič. „Moje chyba, beru za to plnou zodpovědnost. Celou dobu jsem spoléhal, že někdo ze stoperů vystoupí. Když jsem ale viděl, že se hráč napřahuje do střely, rozhodl jsem se tam sáhnout," líčil jeden z důležitých momentů duelu Kamil Vacek.

Těsně před pauzou navíc přišlo další zaváhání hostující defenzivy a Mészáros trestal podruhé. „Máme aut a zbytečně přijdeme o balon. Trenéři nás přitom varovali před brejky Budějovic," říká záložník Bohemians.

Přesto Kokani nic nezabalili, dál bojovali a Dynamu zatápěli. Vytvořili si několik slibných šancí, víc než na korekci skóre se ovšem nezmohli. „Všichni jsme si byli o pauze v kabině vědomi, že nehrajeme úplně špatnej zápas. Řekli jsme si, že nemáme co ztratit a přestali hrát tolik na jistotu. Měli jsme nějaké šance, Venca Drobný předvedl pár fantastických zákroků. Nebyli jsme schopni tam dotlačit druhý gól, škoda, bod by tomu zápasu slušel," míní Vacek.