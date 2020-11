Přišel, pálil a Pardubice zachránil. Asi můj nejdůležitější gól, zářil radostí hrdina Huf

„V áčku jsem zatím moc branek nedal. Dá se říct, že to byl zatím asi můj nejdůležitější gól," vykládal jednadvacetiletý útočník, který si postavil balon k přímému kopu. Přitom bylo jisté, že jde o poslední standardku celého zápasu. „Kopal je dobře v trénincích i za béčko, tak jsme zkusili tuhle variantu," vysvětloval kouč Východočechů Jaroslav Novotný, proč se ujal exekuce právě Huf, jenž v 68. minutě vystřídal na hřišti ostříleného Černého.

Tah domácím vyšel. Jeho pokus sice zablokovala zeď, jenže talentovaný mladík se dostal k odraženému míči, který napálil do sítě. „Přišlo mi, že jsem měl dost času, nikdo proti mně nevystupoval. Podruhé jsem to chtěl dát na zadní tyč, myslím, že to bylo trochu tečovaný. Naštěstí to tam padlo," oddechl si hrdina páteční předehrávky 9. ligového kola.

„Určitě jsem mu vděčnej. Je parádní, že to takhle trefil. Spadl mi kámen ze srdce, že jsme aspoň vyrovnali," oddechl si domácí záložník Jan Jeřábek, který po hodině hry v šestnáctce přistrčil před sebou stojícího Nešpora, který upadl a hlavní rozhodčí Ginzel nařídil pokutový kop.

Nešpor z penalty nezaváhal

„Měl jsem metr před sebou protihráče, jenom jsem si natáhl ruce, aby mě necouval, ale nijak jsem do něj nestrčil, jenom, abych s ním byl na kontakt. Jak cítil ruce, prohnul se, vyskočil a sudí pískl penaltu," popisoval klíčový moment kapitán Pardubic. Právě Nešpor se pak z penaltové značky nemýlil.

Zleva Michal Hlavatý z Pardubic v souboji s Davidem Houskou z Olomouce. Vzadu je Šimon Falta z Olomouce.

Vít Šimánek, ČTK

Východočeši už v té době postrádali na trávníku Tischlera, jenž musel v první půli nuceně střídat kvůli zranění, když se při souboji nešťastně srazil s Gonzálezem. „Chyběl nám hodně, začátek hrál velice dobře, byl nebezpečnej," mrzelo Novotného, který vyzdvihl charakter mužstva.

Řada jeho svěřencům před pár dny prodělala koronavirus, který se prohnal kabinou. Přesto Pardubičtí našli síly na vyrovnání. „Musím smeknout klobouk před klukama, tréninku teď nebylo tolik, hráči toho měli plný zuby. Ale srdce, abychom vyrovnali, tam bylo," radoval se kouč.