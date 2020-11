Horváth po prvním vítězství: Doufám, že nebude na dlouho jediné

První podzimní vítězství. Co pro Příbram i vás znamená?

Jsem strašně šťastný hlavně za hráče. Zlepšení přišlo už v Brně, kde kluci dávali svým přístupem jasný signál, že si uvědomují, v jaké jsme situaci. Prohrávali jsme tam od čtvrté minuty, ale nakonec jsme dokázali urvat bod. Proti Boleslavi jsme měli v některých fázích utkání dobré momenty, dali jsme dva góly a poprvé na podzim vyhráli. Všichni doufáme, že to nebude na dlouho poslední vítězství.

Cítil jste velkou úlevu?

To víte, že ano, a nejen já. Na mužstvu bylo vidět, že jsme naši hru konsolidovali, ustálili jsme sestavu. Je znát, že kluci jsou déle spolu, pomohli nám i hráči, kteří se uzdravili. Zasahuje do toho i koronavirus, kdy hráč na deset dní vypadne. Není to teď nic výjimečného, ale my musíme najít optimální složení i za této situace. Nemůžeme hrát každý zápas s pěti jinými hráči, to je strašně znát. Za tři body jsme opravdu šťastní.

Ve dvou zápasech v řadě jste bodovali. Je to známka, že se Příbram zvedá?

Na úplné dno jsme padli na Slovácku, kde jsme hráli opravdu strašně. Měli jsme i smůlu, dva góly jsme dostali z penalt. Od toho herního dna jsme se odrazili v Brně, krok výš jsme udělali s Boleslaví a já věřím, že budeme pokračovat. Podle mne jsme schopni hrát s každým. Určitě nebudeme všechny zápasy vyhrávat. Pořád nás čeká spousta práce. Stále děláme zbytečné chyby, byly tam i dneska. Mohli jsme zápas prohrát, ale šance hostí jsme přečkali. Musíme si tedy stále ukazovat, co děláme špatně. Určitě je pozitivní, že kluci dokázali zápas otočit. Udělali jsme důležitý krok, na který ale musíme navázat.

Příbramská radost. Středočeši bojují v utkání s Mladou Boleslaví i o trenéra, chvíli před koncem se jim povedlo skóre otočit ve svůj prospěch.

Vlastimil Vacek, Právo

Šancí jste měli víc, než na dva góly...

Vidím na hráčích, že chtějí, předvádějí i povedené akce, bohužel ne všechny dotáhnou. Ale určitou kvalitu kluci ukazují. Musíme zlepšit i finální kombinaci, aby těch šancí bylo ještě víc.

Mužstvo ve druhé půli rozhýbal Tomáš Pilík a parádní trefou rozhodl Stanislav Vávra. Patří ti dva k hráčům, na které můžete spoléhat?

Takových je víc, ale Tomáš skutečně mužstvo rozhýbal, on to umí, proto šel na hřiště jako zkušený hráč. Sám měl velkou šanci, kdy šel na gólmana, neproměnil ji, což je škoda, protože za výkon by si gól zasloužil. Standu jsme v první půli párkrát seřval, ale nejen jeho. Některé situace řešil špatně. Přišel k nám ze Sokolova, kde ale moc nehrál, měl herní deficit. Znám ho dlouho, a věřil jsem, že nám pomůže. On je vděčný za šanci, kterou dostává. V každém utkání se dostane alespoň do dvou zajímavých situací. Otázkou pak je zakončení. Bolce dal svůj druhý gól v této sezoně a byl parádní. Jeho handicap je v malém důrazu před brankou. Hraje pravidelně a důvěru splácí.

Příbram slaví první vítězství v letošním ročníku

Vlastimil Vacek, Právo

Média spekulovala, že vám hrozí konec na příbramské lavičce. Cítil jste tlak od vedení klubu?

Nesnesitelný tlak necítím, ale nejsem pitomej. Osm zápasů jsme nevyhráli, rozhodující jsou výsledky, a ty jsme neměli. Bylo jasné, že nespokojenost je velká. Samozřejmě, že změna na pozici trenéra je v takové situaci nejjednodušší. Mám ale čistý stůl, dělám maximum, abychom byli úspěšní. A doufám, že na tohle vítězství navážeme.