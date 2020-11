Porazili jsme se sami svojí pasivitou, přiznal boleslavský kouč Weber

„Ani s Pardubicemi to nebyl úplně optimální výkon, i když jsme vyhráli vysoko. Kvalitní byl výkon v první půli, ale my takový potřebujeme po celých devadesát minut. To nás bohužel provází už delší čas, a dobrý výsledek nás to stálo i v Příbrami. Výkony v obou zápasech i přes diametrálně odlišné výsledky až tak rozdílný nebyl. Doma jsme si víc věřili, v Příbrami jsme vedli a já věřil, že si tři body odvezeme. Bohužel jsme prohráli 1:2," hledal kouč Jozef Weber vysvětlení, proč jeho tým podává tak nestabilní výkony.

Příbram slaví první vítězství v letošním ročníku

Vlastimil Vacek, Právo

Po porážce na hřišti posledního týmu tabulky pak těžko hledal slova... „Zbytečná porážka po docela aktivní první půli, kdy jsme vedli 1:0, a dovolím si říct, že kdybychom projevili větší kvalitu v dohrání dalších slibných situací, mohli jsme vést i vyšším rozdílem. Vedení 1:0 je ošidné. Domácí po změně stran zvýšili důraz a my jsme ubrali z aktivity směrem k jejich brance. Z toho pak vyplynuli situace, kdy si Příbram vytvářela standardky a z jedné z nich vyrovnala. Pak už to byl zápas nahoru dolů, bohužel se špatným koncem pro nás. I když jsme se v závěru snažili s utkáním ještě něco udělat, už se nám to nepodařilo. Dovolím si říct, že jsme se porazili sami svojí pasivitou ve druhé půli. Jakmile se dostaneme pod tlak, není to pro nás to pravé ořechové, a v Příbrami jsme to v hlavách nezvládli," přiznal Weber.

Boleslav si dokázala vytvořit šance v obou poločasech, ale neproměnila je. „V první půli jsme až moc spekulovali a snažili se dovézt balón až do kuchyně, byli jsme až moc lehkovážní. Ve druhé za vyrovnaného stavu čekáte, jestli to tam spadne nebo ne. Ikaunieks měl dvě šance, Drchal jednu. Neujala se žádná. Při tom po vyrovnání jsme nasadili víc útočníků, chtěli jsme hrát na vítězství, což se nám bohužel nepodařilo, ale střídající hráči za prohru nemohou, i když nedali nějaké šance. Víc mě mrzí, že jsme se do takové situace vůbec sami dostali," dodal.