Fotbal je o chybách, a my jsme jich udělali moc, smutnil po prohře na Slovácku opavský brankář Fendrich

Všechny góly jste inkasovali už v první půlhodině. V čem vidíte příčinu?

Všechno načala už úvodní rychlá branka. Do naší šestnáctky letěl centr ze strany a já si zařval, že balon mám. Plánoval jsem, že ho nechám normálně propadnout do koše. Jenže obránce Žídek si zřejmě věřil, že míč odvrátí hlavou. Nechtěně však zamířil do břevna naší brány a odražený balon uklidil Hofmann do sítě. Byl to naprosto zbytečný gól. Nešťastný začátek z naší strany Slovácko naopak nakopl a záhy se domácí trefili ještě dvakrát. Nebylo to vůbec nic příjemného. Fotbal je ale hra o chybách, a my jsme jich bohužel udělali hrozně moc.

Po kiksu hradišťského brankáře Bajzy jste naopak vy snížili před pauzou na 1:3. To se ještě dalo se zápasem něco udělat, ne?

Rozhodně. Vstřelený gól pro nás byl psychickou vzpruhou. Zlepšili jsme se, avšak druhou branku, kterou bychom střetnutí ještě víc zdramatizovali, se nám bohužel přidat nepovedlo.

Bylo by utkání jiné, kdyby mohli nastoupit zranění defenzívní borci Schaffartzik či Hnaníček?

Pokud by byli zdraví, zřejmě by nám pomohli. Hrát ale nemůžou, a tak se musíme o co nejlepší výsledky poprat s fotbalisty, které máme k dispozici. Hodně prostoru teď dostávají mladí. Je pravda, že pro některé je posun do první ligy docela velký skok.

Znervózňuje vás, že další mužstva z chvostu ligové tabulky poslední dobou pravidelně bodují? Příbram zdolala v sobotu Mladou Boleslav a České Budějovice přidali k triumfům nad Spartou a Bohemians 1905 i plichtu s favorizovanou Plzní...

My jsme samozřejmě nemohli počítat s tím, že naši konkurenti v boji o záchranu budou jen prohrávat. Je to hlavně o naší schopnosti sbírat body, což se nám teď nedaří. A je už nejvyšší čas, abychom to zlomili. Máme před sebou dva domácí duely a v utkáních s Baníkem a Mladou Boleslaví se potřebujeme nutně zvednout. Pokud bychom se co nejdřív nevzchopili, mohli bychom se po podzimu dostat do mimořádně složité situace.