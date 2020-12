Bude si Stanciu cumlat palec i v neděli na Letné? Po dvou měsících dal gól, který by ho mohl nastartovat

Levačkou se parádně trefil a hned si začal cumlat palec. Aby ne, když šlo o první gól, který rumunský legionář ve slávistickém dresu Nicolae Stanciu vstřelil po narození dcery začátkem listopadu. Proto prst představující dudlík, který i malá, teprve měsíční Mascha Ecatrerina žmoulá v puse. Proto neskrývaná radost, která ze Stanciua prýštila, když ve čtvrtečním duelu Evropské ligy s izraelským Hapoelem Beer Ševa jistil vedení svého týmu a de facto stvrdil postup do jarních vyřazovacích bojů.

„Nico je strašně týmový hráč a cítí, že nejvíc může mužstvu pomoci body, které na trávníku udělá. My jsme ovšem mistři ve spalování jeho skvělých přihrávek, takže on je pak z toho hodně špatný. Jako třeba naposledy v lize proti Brnu, kdy vypracoval dvě velké šance, které jsme nevyužili," viditelně se ulevilo i slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému cítícímu, že vstřelený gól by mohl Stanciuovi hodně pomoct.

„Nádherný. Před střelou se skvěle zklidnil a počkal si na odskok balonu," kvitoval kouč trefu, která přišla po dlouhých dvou měsících.

Nicolae Stanciu ze Slavie Praha oslavuje gól na 2:0 během utkání základní skupiny Evropské ligy s Hapoelem Beer Ševa.

Vlastimil Vacek, Právo

Rumunský legionář na podzim moc branek nedal. Na domácí ligové scéně se zatím trefil pouze dvakrát – nejdřív uprostřed září při demolici Teplic 5:1, poté 4. října v Ostravě, kde zařídil výhru nad Baníkem 1:0.

Ve Slavii vládne nadšení ze Simy. Neustále mě překvapuje, říká trenér Jindřich Trpišovský

Sport.cz, SK Slavia Praha

Od té doby má utrum. V Evropské lize čekal dokonce na první trefu až do čtvrtečního duelu s Beer Ševou. Mezi střelce si sice mohl zapsat už v domácím střetnutí s Leverkusenem, jenže v 65. minutě neproměnil penaltu, ke které se čtyři minuty po příchodu na hřiště odvážně postavil. Nakonec mu bylo odpuštěno, protože Slavia nad bundesligovým soupeřem i tak 1:0 vyhrála.

„Osobně mi je jedno, kdo dává góly, hlavní je úspěch týmu a to, že se rve jeden za druhého. Třeba Honza Kuchta podal proti Beer Ševě skvělý výkon, byl platný v mezihře, skvěle napadal, asistoval u první branky, takže mi nevadí, že nedal gól," argumentoval Trpišovský.

„Totéž by mi stačilo i u Nica, který tentokrát podstupoval i souboje a hodně k postupu pomohl. Problém je ovšem v tom, že on sám je na sebe hodně náročný. Chce, aby mužstvo bylo úspěšné, a bere si až příliš, když k tomu individuálními body za góly a asistence nepřispívá," připomínal slávistický kouč vlastnost rumunského legionáře, která se na jeho hře a výkonech pochopitelně projevuje.

V domácí soutěži, stejně jako v Evropské lize, kde toho jako lídr týmu na podzim příliš neodehrál. Poločas v prvním střetnutí v Izraeli, půlhodiny jako náhradník za Holeše proti Leverkusenu, ve čtvrtek proti Beer Ševě 64 minut, po jejichž naplnění musel střídat.

Nicolae Stanciu ze Slavie střílí gól na 2:0 proti Hapoelu Beer Ševa.

Vlastimil Vacek, Právo

„Doufám, že zranění, které utrpěl, nebude vážné," přemítal Trpišovský, zda bude mít rumunského legionáře k dispozici pro nedělní derby se Spartou.

Stanciu cumlající si prst by se mu i na Letné moc hodil.