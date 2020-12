Přisaje se na bráchu opět jako klíště? Asi se potkáme v mnoha soubojích, předvídají bratři Sadílkové

Pamatujete si stále, jak jste proti sobě hráli poprvé?

Lukáš: Už jsem byl ve Slovácku a brácha ještě v Ostrožské Nové Vsi. Jenže teď to bude úplně něco jiného. To ani nejde srovnávat. Tehdy jsme ještě začínali, momentálně proti sobě jdeme jako ligoví hráči. Ale je skvělé, že si proti sobě můžeme zahrát profesionální soutěž.

Michal:Pokud si dobře vybavuju, začínal jsem na lavičce. Trenér totiž nejprve chtěl vědět, na jakém postu bude brácha hrát. Potom mě hned ve druhé minutě poslal do hry, abych na něj hrál.

Lukáš Sadílek ze Slovácka se raduje z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Taktický tah?

Michal: Ano. Když jsme byli malí, chodili jsme spolu na hřiště trénovat, hráli jsme neustále proti sobě jeden na jednoho. Trenér počítal s tím, že ho znám a budu vědět, jak mu hru ztížit.

Lukáš: (směje se) Na ten zápas si taky pamatuju. Brácha se mě držel jako klíště a vím, že to bylo nepříjemné. Myslím, že tenhle styl mu zůstal. Pro všechny hráče je strašně nepříjemný. Jsem zvědavý.

Teď asi na sebe budete taky často narážet, že?

Lukáš:Budeme se pohybovat zhruba ve stejných prostorech, takže je asi jasné, že se v mnoha soubojích potkáme. Moc se na to těším. Zároveň nevím, co čekat, protože to bude rozhodně zvláštní proti bráchovi hrát. Ale na hřišti to bude prostě soupeř, jinak to asi člověk ani vnímat nemůže.

Michal Sadílek s dresem Liberce.

FC Slovan Liberec, Twitter

Michal: Mám stejný názor. Před zápasem a po něm si promluvíme jako brácha s bráchou, ale na hřišti tohle člověk tolik nevnímá. Možná jen když se něco stane, bude na někoho z nás dvou faul a bude přerušená hra, tak v té chvíli si situaci člověk možná uvědomí, ale vše jiné zápal do hry převyšuje.

Dokonalá znalost jeden druhého z dětství přetrvala dodnes?

Michal: I když jsem byl v Holandsku, bráchu jsem sledoval každý týden. Vím, jaké má přednosti a určitě se na to nachystáme. Nevím, jestli po mně bude chtít trenér to samé co v žácích, ale bude to zajímavý souboj.

Můžete se vůbec něčím překvapit?

Lukáš:Myslím, že ano. Známe se sice hodně dobře a je pravda, že víme, co od sebe čekat. Ovšem na hřišti se rozhodujete ve vteřině. Podle mě člověk kolikrát sám do poslední chvíle neví, co udělá. Moment překvapení tam určitě je. A asi na sebe nebudeme hrát osobku, že bychom běhali jenom spolu. Budeme narážet i na jiné hráče.

Komu budou fandit rodiče?

Michal: To vůbec netuším. Myslím, že hlavní pro ně bude, aby utkání oběma vyšlo. Zrovna minulý víkend jsem byl doma a nejvíc to asi prožívá mamka s dědou. Však když jsem přišel hostovat do Liberce, jako první se jí v práci ptali, kdy budeme hrát proti sobě. Z našeho okolí to asi bude sledovat hodně lidí.

Lukáš:Určitě, kamarádi se mě na to ptají, ale úplně nejvíc to bude prožívat opravdu rodina. A podle mě mají v tomhle zápase velkou výhodu, že ať vyhraje kdokoliv, budou šťastní a budou se radovat. Určitě budou nestranní a budou chtít tak jako vždycky, aby se dařilo oběma.

Český záložník Michal Sadílek dal při svém druhém startu v nizozemské lize

twitter PSV Eindhoven

A co spoluhráči, řešíte váš souboj v kabinách?

Michal: U nás se to tenhle týden řešilo. Slyším různé narážky. Třeba jelikož se teď brácha trefil ve dvou zápasech v řadě, Miky (Mikula, kapitán Liberce) si do mě rýpnul, že zrovna oni musí mít toho horšího Sadílka. Zajímavé to bude i pro ostatní hráče. Asi budu muset v kabině vypsat nějakou odměnu.

Lukáš: U nás je to podobné. Taky náznaky cítím, hodně lidí mi to připomíná, a v kabině je tento týden složitější... Budu muset klukům asi něco taky slíbit, když tam vyhrajeme. Něco velkého, aby měli motivaci. (usměje se)

Tu musíte mít ve Slovácku už tak obrovskou, ne? Poslední čtyři zápasy v Liberci jste čelili šesti penaltám a dostali čtyři červené karty. Dává to vzájemnému souboji o to větší jiskru?

Lukáš:Však když byl o víkendu na Slovácku, stavoval se i u mě a už jsem mu to připomínal... Pošťuchoval jsem ho, že jestli zase bude červená a penalta, tak uvidí... Když jedeme s kluky do Liberce, tak se na tohle téma nějaké narážky objeví vždy. Protože v posledních zápasech nás tam fakt moc dobrého nepotkalo. Doufám, že těmhle časům odzvonilo a konečně v Liberci dohrajeme v jedenácti a bez penalt.

Máte na Liberec už pifku?

Lukáš: Popravdě už trochu jo. Když tam jedeme, víme, že to tam bude těžké. Ale možná jde o náhodu. Ovšem když se asi před rokem a půl kopaly proti nám tři penalty za zápas, nikdy jsem to nezažil a asi na to ani nikdy nezapomenu.

Michal: Ten zápas si vybavuju, sledoval jsem ho. Vím, že jsou to hrozně emotivní utkání a Slovácko to vždy těžko neslo a cítili křivdu. Doufám, že se zápas ponese v duchu fair play a okolní vlivy do toho moc zasahovat nebudou.

Mimochodem ve hře byla i možnost, že byste místo v Liberci hostoval z PSV ve Slovácku. Kolik chybělo, abyste teď hráli spolu?

Michal: Tahle možnost tam byla, ale v hlavě jsem měl i to, že tam je brácha a co kdyby se stalo, že bych kvůli němu nehrál já nebo naopak? Tomu jsem chtěl zabránit. A pro Liberec rozhodly taky evropské poháry, šest kvalitních zápasů navíc. Doufám, že k tomu ještě dojde a třeba na konci kariéry se potkáme, nejlépe ve Slovácku.

Lukáš: Mě trochu mrzí, že spolu nemůžeme hrát, určitě by to bylo zajímavé a těšil bych se na to. Ale lze to i chápat, Liberec hraje Evropskou ligu a PSV nebo i ostatní kluby ho mají víc na očích. Jsem pyšný, že to zatím dotáhl do Eindhovenu. Odmala si zatím šel. Třeba když jsem doma něco trénoval a brácha to viděl, okamžitě to začal dělat taky. Byl vždy hodně cílevědomý a snažil se mně a starším hráčům vyrovnat. Má ohromně dobře nakročeno a doufám, že se mu bude dařit dál. Teda kromě pondělí.