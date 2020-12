Bohemians 1905 - Pardubice 1:1 Pikantní bitva v Ďolíčku vítěze nepoznala. Pardubice znovu zachránil mladík Huf

Do osudu utkání promluvila už sedmá minuta a autové vhazování na polovině Bohemians. Po jeho provedení přilétl dlouhý balon až k Pulkrabovi, jenž z pravé strany pláchl do šestnáctky, naservíroval míč na nohu Necida, který pohodlně do prázdné brány slavil první gól po svém návratu do české ligy.

Klokany, kteří postrádali v sestavě Vacka, posadil vedoucí zásah na koně. Po rohovém kopu byl blízko pojistce Hůlka, hlavou ale přestřelil. Dopředu je hnalo i pár desítek fanoušků, kteří na žebřících nebo štaflích povzbuzovali za zdmi stadionu. Jenže další gólové radosti se v první půli nedočkali, přestože k ní neměli daleko. Novák předložil od brankové čáry míč k Necidovi, jehož střelu ovšem kryl Boháč. Hosté vážněji zahrozili jen jednou, když po centru zleva hlavičkoval těsně vedle pravé tyče Prosek.

Jenže po přestávce se obraz hry změnil. Východočeši, kterým se vrátil do sestavy Surzyn, vydatně přidali na aktivitě. Solil sice z otočky pálil slabě a ránu střídajícího Ewertona lapil Boháč. Největší šance si ale vypracoval Huf, jenž ve 33. minutě nahradil Černého. Nejprve selhal v tutovce po uvolnění Hlavatého, když sám před brankářem minul tři tyče. Pak si ale spravil chuť. Od Hlavatého obdržel další krásný pas a levačkou po zemi tentokrát na Koubu v bráně už vyzrál.

Pardubice pokračovaly v tlaku, v 70. minutě jim ale řádně zatrnulo. Nečas místo střely volil přihrávku na Vaníčka, který nezasáhl míč podle představ a z pokračující akce ještě Necid dělovkou trefil jen Boháče. Obě mužstva lačnila po výhře, jenže další branky už ve Vršovicích nepadly.