Necid poprvé pálil, ale výhru neslavil. Po bitvě smekl před fanoušky na štaflích

Počtvrté přetáhl přes hlavu dres Bohemians a vůbec poprvé nazul i střelecké kopačky. Po sedmi minutách bitvy proti Pardubicím nasměroval balon do sítě po nabídce Pulkraba, premiérový zásah po návratu do české ligy však měl pro fotbalistu Tomáše Necida hořkosladkou příchuť. „Za gól jsem rád, ale lepší by bylo, kdybychom vyhráli,“ přitakal 31letý útočník poté, co Klokani o hubený náskok nakonec přišli.

Co chybělo, abyste utkání dotáhli do vítězného konce?

Druhej gól, do 70. minuty jsme taky nevyhráli moc soubojů a dostali se tím pod tlak. Za mě je to dneska určitě ztráta dvou bodů. Dali jsme gól brzy, měli nějaké šance, kdy jsme mohli zvýšit. Pardubice byly o trochu fotbalovější. Nevím, jestli to bylo způsobené tím, že jsme kvůli koronaviru nehráli v Jablonci a měli delší pauzu. Do 70. minuty byli hosté lepší, pak jsme se zvedli. Tonda Vaníček to měl skoro do prázdné brány, ale chyběl mu půlkrok.

Právě při této situaci jste byl blízko druhému gólu i vy.

Dobře jsem míč trefil, ale gólman udělal ještě lepší zákrok...

Při následné snaze o dorážku jste Marka Boháče zasáhl šlapákem a uviděl žlutou kartu. Co jste si vykládali po skončení zápasu?

My si tenhle moment vysvětlili už hned po zákroku. Já chtěl hrát balon, samozřejmě to vypadalo, jak to vypadalo... Omluvil jsem se mu. Hráli jsme spolu v mládeži ve Slavii, takže jsme se po utkání už jenom pozdravili a řekli si, jak se kdo má.

Tomáš Necid z Bohemians bojuje s přesilou hráčů Pardubic.

Vlastimil Vacek, Právo

Na hrotu jste nastoupil s Matějem Pulkrabem, klapala vám spolupráce?

Hráli jsme spolu poprvé, po dlouhé době jsme hráli na dva typické útočníky. Vyhověli jsme si, on mi přihrál, já dával gól, tak by to mělo být. Věřím, že odehrajeme spolu víc zápasů.

V kabině Bohemians se prohnal koronavirus, jak moc ovlivnil tým?

Myslím si, že dost. Každý čtyři nebo pět dní někdo vypadl. Je těžké, když se na něco připravujete s jednou sestavou, a pak tři nebo čtyři kluci vypadnou. Ale to je život a pro všechny stejný. Máme dost hráčů a nemůžeme se na tohle vymlouvat.

Fanoušci Bohemians na štaflích sledují za plotem utkání 10. kola s Pardubicemi.

Vlastimil Vacek, Právo

Za zdmi stadionu vás povzbuzovaly desítky fanoušků, kteří stáli na žebříku nebo štaflích. Vnímal jste jejich povzbuzování?

Slyšel jsem je. Byla jich tam sice málo, ale jsem rád, že aspoň takhle nás povzbuzují. Přijdou si na štafle stoupnout a vydrží v této zimě koukat devadesát minut na zápas, což je super. Tímto jim chci poděkovat.