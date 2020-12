Nevím, zda to má smysl. Jsem úplně zničený, vykládal po porážce s Baníkem trenér Kováč

Baník jste většinu zápasu přehrávali, přesto jste prohráli. Jak budete utkání hodnotit?

Velmi těžko. Jsem zlomený jako šíp. Odehráli jsme v první půli dobré utkání, bohužel jsme opět neskórovali. Ani z penalty nedáme gól. Ve druhém poločase jsme hráli přesilovku a apeloval jsem na hráče, že právě proto musíme přidat. Věděli jsme, že Baník bude už jen bránit. Chtěli jsme hrát rychleji, obehrávat to ze strany na stranu a tam využívat díry, které tam vzniknou. Pětkrát ale dostaneme balon doprava a pětkrát ho kopneme do autu, místo abychom to otočili. Já to nechápu.

Do utkání jste vstoupili mnohem lépe než soupeř. Byl to výsledek válečné porady, motivačního projevu?

Od pondělí jsme na kluky apelovali, že to je derby, že tímhle zápasem se můžeme nakopnout. Věděli jsme všichni, že když do toho dáme všechno, že můžeme to špatné zlomit. Chtěli jsme být agresivní, ale zároveň hrát i fotbal, nechtěli jsme jen nakopávat. Dařilo se nám to, drželi jsme se plánu, který fungoval. Ale je to furt dokola. Nemáme kvalitu v koncovce. Není to nic proti hráčům, miluju je, ale máme nějaký limit a přes něj se nedostaneme. Čekáme furt na něco, co nepřichází.

Zatímco vy jste gól z penalty nedali, soupeř ano. Byl to zlom?

Před tou penaltou jsme udělali hned dvě chyby. První byla, že Vilda (Fendrich) mohl vylézt pro míč, druhá přišla vzápětí, kdy Venda (Juřena) udělal stupidní faul. Nepochopím, že někdo v době videa takto strčí do protihráče. Nedali jsme penaltu, což se stane. Nemůžu za to Žiďase (Jana Žídka) vinit. My ale prostě nejsme schopní vstřelit gól. Nejsme. A když prohráváme 0:1, tak nás to zabije. Ještě jsme vyrovnali, ale pak jsem tam cítil strach, že bychom snad mohli vyhrát. Takže místo obratu přišel další hloupý faul, po kterém následovala standardka. Křičím na kluky, ať dobíhají, že musí být u balonu první, ale Svozil tam dobíhá sám, a ještě si dá rybičku. Jsem z toho úplně zničený. Ti kluci jsou strašně křehcí.

Autor vítězného gólu Baníku Jaroslav Svozil.

Vladimír Pryček, ČTK

Co s tím?

Pracujeme s nimi, na tréninku dřou, ale není to vidět. Prostě to tam není. Ale nechci se vymlouvat, já jsem trenér, výsledky nemáme a jde to za mnou. Mluvím v emocích, ale popřemýšlím o tom, jestli to má dál smysl. Jsem 400 kilometrů od rodiny, dostáváme jednu ránu za druhou a pro mě to je doslova decimující.

Mluvíte o rezignaci?

To ne, ale musíme se pobavit s vedením, co dál. Jestli budeme chtít někoho přivést, nebo to bude pokračovat takto. Jestli ano, tak mi to nedává smysl. Musíme si sednout a popovídat si o tom, co se bude dít v zimní pauze. Nastavit některé věci, protože tohle... Díky systému, jakým se liga tuto sezonu hraje, jsme ještě konkurenceschopní, ale máme v kádru strašně mladé kloučky. Na jednu stranu s mladými chceme pracovat, ale musíme se důrazně pobavit, jestli to má smysl.

Bylo by tedy řešením nákup hotových a kvalitních hráčů?

Samozřejmě, potřebujeme do každé řady hráče, který by mohl naskočit hned. Máme fakt šikovné hráče, ale oni potřebujou vedle někoho růst. Zase hrál Pavel (Zavadil), který má 42 let. Navíc se zranil. V noci dostal teplotu Texlík (Jiří Texl), který navíc ani není náš hráč a v zimě nevíme, zda odejde, nebo zůstane. Je to problém.

V závěru plály na hřišti emoce. Hrával jste v derby pražských S, máte pro podobné strkanice pochopení?

Emoce neřeším. Je to derby. Řeším to, že stupidními chybami dovolíme, aby po nás Stronati řval. Možná bychom dělali to samé, kdybychom to otočili. Celé to pak vzniklo kvůli tomu, že nám dali v nastavení gól na 2:1 a vyhráli. Prohráli jsme zápas, který jsme měli stoprocentně zvládnout. Jenomže jsme ve druhém poločase hráli tak, jako bychom se báli vyhrát. To mě úplně nejvíce zaráží. Místo, abychom přidali, tak se bojíme zodpovědnosti. Nemáme tolik gólových hráčů, víme to. Ale nejvíce mě mrzí, že to nedokážeme urvat.