Ustojí Guľa další ztrátu? Slabší období měl i Real, řekl kouč Plzně po prohře s Karvinou

Náročný plzeňský šéf Adolf Šádek sáhl v minulosti k odvolání trenéra i v situaci, která byla pro klub lichotivější než ta současná. Jak zareaguje v případě Guľy? Přijde přinejmenším promluvit do kabiny hráčům do duše?

„Podnět musí přijít především od hráčů. Aby v sobě nalezli motivaci, že chtějí odvádět nejen lepší výkony ale i mít lepší výsledky," reagoval Guľa. Viktoria se sice nadále snaží o kombinační fotbal, veškerá její invence ale v drtivé většině případů končí dvacet metrů před brankou soupeře. Jako proti Karviné. Celkově Plzeň neskórovala už 315 minut...

V souboji o míč (zleva) Jan Kovařík z Plzně a Tomáš Ostrák z Karviné.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„To je holt fotbal. Slabší období přišlo i na Real Madrid. I v tom je krása fotbalu, dokázat se z takových období dostat. Uchopit to tak, abychom byli podstatně silnější," podotkl slovenský trenér, pod nímž Viktoria v Doosan Areně ztratila v lize body vůbec poprvé.

„Každá prohra je bolestivá. Obzvlášť doma, v zápasech, ve kterých jste jasnými favority. Jen to velké zklamání i komplikace. Sto zápasů v řadě doma se ale vyhrát nedá, je potřeba vítězit venku. Potřebujeme se co nejdřív dostat na vítěznou vlnu," doplnil Guľa.

V sobotním duelu prospala první půli, na jejímž konci inkasovala po hlavičce Papadopulose. Po přestávce sice Guľa poslal do hry druhého útočníka Beauguela, ale ten si vedl stejně jako jeho parťák Ondrášek. Byť byl nebezpečnější, trefil břevno, gól nedal.

„Dostal se do šancí, ale resumé je takové, že ani jeden z útočníků nedal gól. To je na ofenzívní tým málo. Ve finální třetině jsme neklidní. Dostaneme se tam spousta krát, ale volíme zbrklá řešení. Třikrát jsme dokonce trefili sami sebe," litoval kouč Viktorie, kterého navíc znepokojilo zranění záložníka Kopice, jenž si v prvním poločase zle pochroumal koleno a musel odstoupit. „Podstoupí různá vyšetření, snad nebude mít nic vážného. I když na hřišti to nevypadalo dobře," dodal Guľa.