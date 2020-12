Brandner se opět dvakrát trefil. Prosadili jsme se dlouhými balony za obranu Zbrojovky, libuje si kanonýr

obrali Spartu i Plzeň a zvládli také domácí dohrávku s Bohemians, bodovali naplno především díky výtečnému vstupu do utkání i v dalším ligovém duelu v Brně. Základ vítězství 3:1 položili dvěma trefami už v úvodních sedmnácti minutách.

Stejně jako nedávno na Letné se o ně postaral útočník Patrik Brandner. „Jsem šťastný, že mi to teď padá. Na těžkém terénu jsme se snažili hrát jednoduše, prosadili jsme se dlouhými balony za obranu Zbrojovky," libuje si. „Při první brance jsem postupoval sám na gólmana, podruhé jsem se prosadil z dorážky," těší ho.

Zatímco do pauzy měl jeho tým utkání pod kontrolou, po změně stran převzali iniciativu domácí. „Brno snížilo, což byla velká komplikace. Naštěstí jsme to ale pak už vzadu ukopali. A v závěru Patrik Čavoš zpečetil z brejku naši výhru. Zaplaťpánbůh za to," oddechl si Brandner.

Zleva Maksym Talovierov z Českých Budějovic, Jakub Přichystal z Brna a Benjamin Čolič z Českých Budějovic.

Luboš Pavlíček, ČTK

Kouč Dynama David Horejš je s výkonem svého celku velice spokojený. Vadil mu jen pasivní vstup jeho hráčů do druhé půle. „Brankář Drobný nás ovšem několika skvělými zákroky podržel. Jsem strašně rád, že jsme potvrdili, že naše předchozí vydařené zápasy nebyly zdaleka náhodné," usmívá se.

Hra jeho týmu mu dělala radost zejména v úvodní půlhodině. „To kluci plnili naprosto přesně, co jsem po nich požadoval. Měli jsme velký tlak a byli jsme ve všech směrech lepší. Za stavu 2:0 jsem kluky v kabině nabádal, aby nic nepodcenili, že Zbrojovka zbraně nesloží. Měl jsem pravdu, ale naštěstí všechno dobře pro nás dopadlo. Vítězství v Brně si hrozně moc považuju. Teď ho musíme potvrdit doma s Karvinou," předsevzal si Horejš, který v moravské metropoli jako hráč v minulosti působil.