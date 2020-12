Sparta - Slavia 0:3 Africký zázrak rozhodl i derby! Juliš zahodil penaltu, Sima podtrhl kralování sešívaných

Úvod neděle byl společenský. Vedení Sparty pozvalo své protějšky ze Slavie na slavnostní oběd, u nějž si nesmiřitelní v klidu popovídali.

Na trávníku už šel předvánoční takt stranou. Sparta překvapila posunutím kapitána Dočkala až do útočné dvojice vedle střelce Juliše. Do sestavy se vrátil uzdravený Hancko, jen na lavičce zůstal Karlsson. Sešívaní vrátili podle očekávání do svých řad kapitána Bořila, do středu zálohy se místo Stanciua znovu postavil Lingr.

Zleva Dávid Hancko ze Sparty a Jan Kuchta ze Slavie.

Michal Kamaryt, ČTK

Právě on se střelou těsně vedle postaral o první zajímavý moment derby. Rovněž z dálky zahrozil jeho spoluhráč Holeš.

Spoluhráči ze Slavie gratulují brankáři Ondřeji Kolářovi poté, co v prvním poločasu zlikvidoval sparťanskou penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

Podstatné však bylo až dění na rozhraní první půlhodinky zápasu. Nejprve se slávistický stoper Kúdela nedomluvil s brankářem a Kolář fauloval Krejčího staršího. Penalta! Míč si místo osvědčeného exekutora Dočkala vzal Juliš - a pohořel. Kopl po zemi a do středu branky, do Kolářových nohou, takže brankář svůj faul okamžitě napravil.

A tři minuty po zahozené penaltě už Sparta prohrávala. Sešívaným tradičně pomohla standardka, Sima vyskočil po Ševčíkově rohu nejvýš a zcela neobsazen hlavou otevřel skóre. Domácí mohli zareagovat, jenže po Dočkalově rohu a Hanckově hlavičce k tyči si další skvělý zákrok připsal Kolář.

Abdallah Sima ze Slavie se raduje ze svého druhého gólu.

Michal Kamaryt, ČTK

A tak na druhé straně pokračoval neuvěřitelný příběh zázračného Afričana. Sima si osm minut po první trefě ladně zpracoval ideální Bořilův pas a přesnou střelou k tyči zvýšil na 2:0 pro lídra tabulky.

Do druhé půle přišel Karlsson, jenže Sparta už se nechytila. Naopak, bylo jí ještě hůř. Třetí gól v Nitově síti pro ně byl věru hořkou pilulkou. Dočkal sklepával míč na Trávníka, jeho spoluhráč ovšem uklouzl, k balonu se tak zadarmo dostal Lingr a bez přípravy ho poslal k tyči...

Slavia byla na koni, Sparta už se musela dotrápit až do konce dalšího ztraceného derby.