Euforie. Emoce. Nadšení z gólu senegalského zjevení. A třeba i tradice, objasňoval Kolář úprk k lavičce

Pravdou je, že se už pomalu stává tradicí, že Slavia nejstarší a nejsledovanější derby neprohrává. Už ve dvanáctém soutěžním zápase v řadě ji nedokázala Sparta srazit a udolat. „Neuvěřitelné. Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že vyhrajeme derby na Letné 3:0, asi bych mu nevěřil. Už proto, že Sparta je letos silnější. O to víc si vítězství vážím," nemohl Kolář uvěřit, jak vysoko jeho tým nad odvěkým rivalem vyhrál a jak výrazně ho ve sparťanském fotbalovém chrámu přehrál.

„Především proto, že jsme derby zvládli jako tým. V poslední době hrajeme týmově a s tím se dostavují i výsledky. Na hřišti nikdo nikomu nevyčítá chybu, makáme jeden za druhého a k tomu se přidávají výkony, který určitě potěší spoustu fanoušků," vznášel se slávistický gólman na vlnách euforie.

Důležitý okamžik nedělního derby. Sparťan Lukáš Juliš za bezbrankového stavu neproměnil v první půli penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

Přitom ve 29. minutě mu bylo všelijak, protože on to byl, kdo domácímu týmu nabídl možnost jít do vedení. Penaltou, kterou vyrobil a sudí Zelinka ji také okamžitě nařídil. „Já to byl, Kúdela odehrál balon a já trefil Krejčího. Snažil jsem se klukům pomoct, ale trávník byl suchý, takže míč se zastavil. Šlo o můj faul," bral vinu na sebe.

Spoluhráči ze Slavie gratulují brankáři Ondřeji Kolářovi poté, co v prvním poločasu zlikvidoval sparťanskou penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ale všechno jsem napravil a penaltu chytil. Nevím, jestli to byl klíčový moment derby, ale důležitý určitě. Kdyby se Sparta dostala do vedení, zalezla by, my bychom pak její bránu dobývali a bylo by to těžké," uvědomoval si, jak moc svému mužstvu pomohl tím, že nejlepším střelci ligy Lukáši Julišovi pokutový kop zlikvidoval.

„Naučil jsem se při exekuci penalty stát do poslední chvíle, protože vím, že tím znepříjemním střelcům roli. Pak jsem se nahnul na jednu stranu a Juliš dal balon těsně vedle mě, takže jsem ho vyrazil. Jsem rád, protože penalt jsem zatím moc nechytil. Jednu k poháru s Kluží, teď druhou. A ještě půlku penalty v Dánsku," připomínal kvalifikační konfrontaci o Ligu mistrů, kdy v odvetě proti Midtjyllandu první pokutový kop zlikvidoval, ale protože překročil předčasně čáru, penalta se opakovala.

Při repríze už Kolář tak úspěšný nebyl a Slavia se do Champions League nedostala.

„Proto jsem teď rád, že jsem ji chytil v tak důležitém utkání, jakým bylo derby. Liga bude ještě hodně dlouhá, ale po zaváhání s Brnem máme v tabulce pětibodový náskok a bude se nám dýchat lépe."

K zvýšení náskoku před Spartou a dalšími týmy teď už vlastně vzhledem k bodovým odstupům druhého sledu napomohl Slavii nejen Kolář, ale také senegalské zjevení jménem Abdallah Sima. Ve čtvrtek se trefil v Evropské lize dvakrát do sítě Beer Ševy a nijak ho nerozladilo, že ex post ho sudí o jeden gól obral a označil ho za vlastní.

V derby si vše vynahradil. Zase dvěma trefami. A tentokrát nijak zpochybňovanými, protože patřily výhradně jemu.

Klíčový muž derby. Abdallah Sima ze Slavie se raduje ze svého druhého gólu.

Michal Kamaryt, ČTK

„Neuvěřitelné, takového hráče jsem ještě neviděl. Jeho výskok, dynamika, zakončení. Vletěl do toho ve velkém stylu a doufám, že mu to vydrží. Zvláště teď, kdy to bude mít víc a víc těžší, protože do něho bude vkládané velké očekávání. Hlavně, aby mu vydrželo zdraví," velebil slávistický hrdina v derby Ondřej Kolář přinejmenším stejného hrdinu Abdallaha Simu.