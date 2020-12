Lingr si zase potvrdil, že mu máma radí správně. Trefil se i v derby, přesto ví, že musí střílet zdálky častěji

Teď už ví, že mu máma radila dobře. Přesvědčil se o tom v pohárovém zápase v Nice, v nedělním derby proti Spartě (3:0) zase. Hrál ho poprvé v životě, přesto se Ondřej Lingr přidal k autorovi dvou slávistických gólů Simovi a zapsal se také mezi střelce. Přitom u jedné trefy zůstat nemuselo, protože už v první půli pálil podobně, jako v Nice. „Nevím, jestli by to Nita měl, chyběl snad metr. Je ale vidět, že to jde, takže musím střílet zdálky častěji a mnohem víc,“ byl ale i tak dvaadvacetiletý záložník nadmíru spokojen s tím, jak derby dopadlo.