Liga rozhodnutá již do Vánoc!? Pět bodů ještě nic neznamená, mírní Trpišovský euforii

Plzeň se potýká s krizí, dotírající Spartu vykázali v derby do patřičných mezí. Fotbalisté pražské Slavie už zase kralují lize s bezpečným pětibodovým náskokem. Do Vánoc se ve zhuštěném programu budou hrát ještě čtyři kola. A pokud proběhnou v nastoleném trendu, sešívaní si dost možná zopakují loňský mistrovský scénář, kdy o zisku titulu de facto rozhodli hned na podzim. „Pět bodů ještě vůbec nic neznamená,“ zdůrazňuje trenér Jindřich Trpišovský po výhře 3:0 na Letné.

Spoluhráči ze Slavie gratulují brankáři Ondřeji Kolářovi poté, co v prvním poločasu zlikvidoval sparťanskou penaltu.

Úvodních deset kol jasně určilo dobře známý scénář. Sešívaní si znovu začínají hrát svou vlastní ligu. Vzhledem k formě obhájců titulu a jejich soupeřů není na domácí scéně nikdo, kdo by jim vážně konkuroval.

Kouč ovšem drží rozjeté mužstvo nohama na zemi.

Trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci po derby promluvil o výborném výkonu svých svěřenců, progresu Abdallaha Simy, výběru záložní řady nebo o tom, jak moc mu chybějí fanoušci!





„Sparta ligu dlouho vedla, teď jsme v čele my. Před námi je hrozně moc kol, a víme, že jsme schopní ztrácet body s týmy jako Brno nebo Pardubice. Náskok pěti bodů je v tříbodovém sytému, ke kterému přibude pohár a jarní část Evropské ligy, malý," stojí si Jindřich Trpišovský za svým.

Program jeho borců bude nabitý, zimní pauza jen symbolická.

„Nevíme navíc, co bude s covidem. Najednou může vypadnout třeba osm lidí, nedá se vůbec nic predikovat, soutěž se zase může zastavit," obává se černého scénáře.

„Za první místo jsme rádi, je zavazující. Hraje se ale ještě o víc než sedmdesát bodů. Přeji si hlavně, aby se na stadiony vrátili lidi. Před derby jsem byl rád za fanoušky, kteří nás přišli vyprovodit k autobusu, bylo hezké je po dlouhé době vidět," poukazuje Trpišovský.

Skvělý výkon gradoval až do konce

Slávisté zvítězili ve 297. derby na Spartě jasně 3:0. S rivalem neprohráli již 12 soutěžních duelů v řadě.

„Je samozřejmě otázka, jak by utkání vypadalo, kdyby soupeř proměnil penaltu. Věřím však, že aktuálně jsme tak silní, že bychom skóre stejně otočili," ujišťuje trenér.

„Kluci předvedli skvělý výkon, který gradoval až do konce. I kdyby soupeř dal penaltu, věřím, že bychom to stejně otočili," říká po vítězném derby trenér Jindřich Trpišovský!





„Dopustili jsme se asi jediné chyby v zápase, Ondra Kolář nás ale při penaltě podržel a za chvíli se nám podařilo vstřelit gól na 1:0. Ve zbytku utkání jsme byli nebezpeční a dali další góly. Výkon týmu gradoval až do konce, kluci předvedli skvělý výkon a zaslouženě jsme získali tři body," libuje si Trpišovský.

Letenští si troufali utnout černou sérii v derby, jenže červenobílí jim kvalitním a sebevědomým výkonem nedali šanci.

„Sparta byla dlouho na prvním místě. V létě přivedla tři reprezentanty, má pohromadě skvělý kádr, zkušené hráče i mladé reprezentanty. Mají velkou sílu, v derby se ale všechno maže," poznamenává kouč.

Jak dlouho mu zůstane Sima...?

Se dvěma úvodními trefami se hrdinou derby stal teprve devatenáctiletý Abdallah Sima. Senegalský křídelník potvrdil skvělou formu a dal sedmý gól z posledních sedmi soutěžních duelů.

„Obě gólové situace z derby ho charakterizují. U první ukázal výběr místa v šestnáctce a výborný timing i výskok, u druhé skvělé zpracování a zakončení. Jeho herní výkon přitom tentokrát nebyl z jeho nejlepších. Odvedl skvělou práci v defenzivě, ofenzivně ale odehrál lepší zápasy," všímá si Trpišovský.

Abdallah Sima (zcela vpravo) ze Slavie střílí svůj druhý gól, brankář Sparty Florin Nita se natahuje po míči marně.

Vlastimil Vacek, Právo

„V každém zápase se vždy do nějakých šancí dostane a zatím se mu je daří proměňovat. Má obrovskou herní inteligenci a vše, co je potřeba, takoví hráči se pak samozřejmě hodně zlepšují. A on má skvělé dispozice," chválí kometu posledních týdnů.

Sima ještě nedávno kopal za třetiligové Táborsko. A teď aby se trenér bál, jestli se Slavii podaří ho udržet. Skautské sítě jsou propracované, je otázkou času, kdy přiletí první nabídky.

„Při druhém gólu mi problesklo hlavou, jak dlouho tady bude a co bez něj budeme dělat... Věřím, že tak mladý hráč s takovou výkonností určitě nějaký ohlas vzbudil. I kdyby tomu tak bylo, momentálně nechci nic vědět. Máme nabitý program, do 23. prosince jedeme v kuse. Čeká nás toho fakt hodně, soustředíme se na práci, kterou máme," drží Trpišovský své chlapce v neustálé ostražitosti.