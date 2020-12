Z hrdiny padouchem! Zachoval se jako malý vyhecovaný dítě, zlobil se Hoftych na vyloučeného stopera

Modrobílí po pauze vedli 1:0, když Rabušic proměnil v úvodní části pokutový kop. Navíc hráli po vyloučení Daníčka v přesile. „Chtěli jsme krátce po půli střídáním Berana a Rondiče nahoru přinést energii, ale bohužel v době, kdy jsme jen čekali na přerušení hry, hráči už stáli u lajny, tak nás tentokrát Taras trochu potopil nesmyslným faulem v situaci, kdy už jednu žlutou kartu měl," zlobil se liberecký kouč Pavel Hoftych na středního obránce. Poprvé sudí Rejžek Kačarabu napomínal v 50. minutě, podruhé o pět minut později za nedovolený zákrok na Klimenta.

„Věděl, že rozhodčí má přísný metr, přesto fauloval v prostoru, kde se nic nerozhoduje. Jak výborně hrál minule v Gentu, tak tentokrát mužstvu moc nepomohl. A než jsme stačili vystřídat Jugasem na stopera, jeden hlavičkář nám tam chyběl a dostali jsme rychlou branku," litoval liberecký stratég obdrženého gólu po rohovém kopu z hlavy Reinberka.

Imad Rondić z Liberce vstřelil gól, který ale kvůli ofsajdu rozhodčí neuznal.

Přitom Jugas podle původních plánů do duelu vůbec zasáhnout neměl. „Varianta se stoperem nebyla nachystaná. Reagovali jsme dostatečně rychle, ale přesto pozdě," doplnil kouč.

„Řekl bych, že jsme potom byli do konce utkání lepším mužstvem, měli jsme víc šancí. Dali jsme i branku, bohužel padla z malého ofsajdu. Nastřelili jsme i tyčku a byly tam i další šance. Ale v celkovém kontextu toho, že soupeř udělal chybu faulujícím Daníčkem a my chybu faulujícím Kačarabou, zápas asi skončil zaslouženou remízou. Škoda, že za stavu 1:0 Pešek neproměnil svou šanci. Tam by se zápas asi zlomil na naši stranu. Ale nejvíce nás mrzí, že když jsme chtěli střídáním zvýšit rychlost, šli jsme do deseti," vrátil se Hoftych ke Kačarobově minele.

„Myslím, že bychom ještě dokázali zvýšit tempo. Měli jsme připravená opravdu kvalitní střídání. Viděli jsme, co udělal příchod Rondiče a Berana. Oba do zápasu vstoupili velmi dobře. Bohužel střídání nemohla být provedená v plném počtu, což nám ublížilo nejvíc," štvalo Hoftycha zbytečné vykartování klíčového zadáka.

Zleva Michal Kadlec ze Slovácka a Imad Rondić z Liberce.

„Taras to tak občas mívá, že si vždy najde u soupeře určitého hráče, na kterého se hecne a chce dokázat, že s ním vyhraje každý souboj. I takový, který třeba není vůbec podstatný vyhrát... Bylo to vidět třeba už v zápase s Hoffenheimem. Teď to byl faul na Klimenta, jehož stačilo v pohodě jen zbrzdit. Místo toho nesmyslně fauloval. Ale nerad hráče kritizuju, protože Taras byl jedním z našich strůjců vítězství v Gentu, je to pro nás vysoce kvalitní hráč. Tentokrát se ale zachoval jako malý vyhecovaný děcko," uzavřel Hoftych, jehož mrzelo, že dobře rozjetý zápas jeho mužstvo nedotáhlo do tříbodového konce.