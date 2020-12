Neznali bratra, po zápase si Sadílci vyměnili dresy. Souboje s ním občas bolely, přiznal mladší Michal

„Bylo to zajímavé. Myslím, že i pro diváky. Musím říct, že brácha dřív souboje moc nevyhledával, ale teď se v tom zlepšil a taky to s ním občas bolelo. Bráchovi přeju, daří se mu teď a doufám, že to tak bude i nadále. Ale mrzí mě, že jsme ho neporazili," řekl po utkání 21letý Michal Sadílek. S bratrem během 94 minut podstoupil celkem pět soubojů, tři vyhrál a dva prohrál.

Před dohrávkou 10. kola si nic nestihli říct, po plichtě ovšem prostor měli. „Pokecali jsme, a nakonec jsme si vyměnili i dresy. Oni si ho sice po ligovém zápase měnit nemohou, spíš třeba až po sezoně, jenže když proti sobě nastoupíme jednou, dvakrát v sezoně, možná i za život, bylo to na místě," přiznal Michal Sadílek.

MICHAL SADÍLEK InStat index: 191 Střely: 0 Fauly: 3 Přihrávky/z toho přesné: 42/31 (74 %) Souboje/vyhrané: 25/14 (56 %) Obranné souboje/vyhrané: 16/7 (44 %) Útočné souboje/vyhrané: 9/7 (78 %) Souboje s bratrem/vyhrané: 5/3 Vypíchnutí míče/na soupeřově polovině: 9/2 Přebrání volného míče/na soupeřově polovině: 15/6 Ztráty míče/na vlastní polovině: 2/0 Získané míče/na soupeřově polovině: 3/2

S bodem spokojen nebyl. „Bod nebereme, chtěli jsme vyhrát. Nevydařené derby s Jabloncem jsme chtěli odčinit výhrou, bohužel se nám to nepodařilo. Musíme se však dívat dál, ještě nás čeká spousta utkání," poznamenal.

LUKÁŠ SADÍLEK InStat index: 207 Střely: 0 Fauly: 1 Přihrávky/z toho přesné: 40/33 (83 %) Souboje/vyhrané: 22/9 (41 %) Obranné souboje/vyhrané: 12/4 (33 %) Útočné souboje/vyhrané: 10/5 (50 %) Souboje s bratrem/vyhrané: 5/2 Vypíchnutí míče/na soupeřově polovině: 4/1 Přebrání volného míče/na soupeřově polovině: 12/7 Ztráty míče/na vlastní polovině: 7/1 Získané míče/na soupeřově polovině: 2/1

Liberec se dostal do vedení v polovině prvního poločasu, kdy po faulu na unikajícího Matouška ve vápně viděl Daníček červenou kartu a Rabušic poslal Severočechy do vedení z pokutového kopu.

„S přesilovkou jsme mohli naložit líp. Měli jsme několik situací. Kdybychom dali gól na 2:0, lépe by se nám dýchalo a dalo by se říct, že Slovácko by si s námi nevědělo rady. Ale takhle pořád cítili šanci, nadechovali se při každé standardce a bohužel z jedné i udeřili," litoval mladší ze Sadílků obdrženého gólu z hlavy Reinberka. Ten vyrovnal krátce po zbytečném vyloučení domácího Kačaraby, kdy se síly na hřišti srovnaly a defenziva domácích utrpěla ránu.

„Chyběl nám určitě, protože i v tomhle utkání hrál velmi dobře, cítili jsme z něho jistotu. Bohužel dostal červenou kartu, asi byl přemotivovaný... Pomohlo tomu, že fauloval u střídačky Slovácka a ta na rozhodčího vyvinula nějaký tlak a nás to bohužel oslabilo," poznamenal Sadílek.

„Kdybychom vyhráli, posuneme se do vyšších pater. Bohužel jsme remizovali, ovšem vzhledem k průběhu je remíza asi spravedlivá," uzavřel Michal Sadílek.