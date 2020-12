Kluci se za svůj výkon stydět nemusí, stydět by se měl někdo jiný, řekl kouč Bohemians

„Když to srovnám s našimi venkovními zápasy, zápas probíhal jako přes kopírák. Relativně brzy jsme inkasovali, možná z první střely soupeře na branku. Pak se naše hra zlepšila. Řekl bych, že jsme i převzali iniciativu, ale potřebujeme být víc nebezpeční v koncovce, protože i přes územní převahu jsme moc příležitostí ke vstřelení branky neměli. Potřebujeme jich mít víc," uznal Luděk Klusáček.

Po gólu Hrubého z přímého volného kopu ve 21. minutě se v polovině druhé půle nádherně prosadil i domácí Kubista. „Ve druhém poločase Jablonec z ojedinělého protiútoku zvýšil krásnou střelou na 2:0. Přestože se nám v závěru podařilo snížit, už jsme neměli sílu na to utkání alespoň vyrovnat. Myslím si ale, že se kluci za svůj výkon nemusí vůbec stydět. Stydět by se měl někdo jiný," řekl Klusáček mnohoznačně.

Kam tím však míří podrobněji rozebírat nechtěl. „Je to na delší rozhovor, nechci se tomu teď věnovat, věnovat se chci fotbalu. Kluci odehráli slušný utkání," konstatoval. Ale vzápětí naznačil. „Jsme nakonec rádi, že jsme zápas odehráli bez červené karty," dodal Klusáček, jehož sudí Petr Ardeleanu napomínal v prvním poločase žlutou kartou. „Asi je to takový kolorit, že mi pan Ardeleanu musí dát žlutou kartu, tak jsem ji dostal...," pověděl. Stejně potrestal v závěru i jeho asistenta Ericha Brabce. Na počet žlutých karet pro hráče skončil duel 4:4.

Hráči Jablonce se radují z gólu proti Bohemians.

Radek Petrášek, ČTK

„Rozhodla produktivita Jablonce, moc příležitostí nebylo, utkání rozhodly dvě střely z dálky," zhodnotil.

Jeho tým se prosadil až čtyři minuty před koncem střelou střídajícího Nováka. „Bylo to pozdě. Měli jsme být odvážnější. Hráče k tomu nabádám, aby si dovolili jít do soubojů jeden na jednoho. Toho je tam pořád málo," konstatoval Klusáček. A autor branky přikývl. „Nebyli jsme víc odvážní v poslední třetině hřiště, nezkoušeli jsme to víc jeden na jednoho, křídelní hráči to nezkusili vzít víc na sebe, něco s tím udělat, zkusit centr, střelu," zhodnotil Vojtěch Novák, jenž dal v nejvyšší soutěži svou premiérovou branku.

„Těší mě i netěší. Na jednu stranu jsem rád, že jsem dal první ligový gól, ale o to víc mě mrzí, že jsem jím nepřispěl k nějakému bodovému zisku," smutnil osmnáctiletý záložník.

Bohemians jsou po desátém kole třináctí s šestibodovým náskokem na poslední Opavu. „Bodů moc nemáme, což souvisí se stavem, v jakém jsme. Těžko dáváme dohromady hráče, navíc v tak rychlém rytmu, ale vůbec není důvod propadat panice. Naši situaci vnímáme, ale nenazval bych ji jako alarmující," uzavřel Klusáček.