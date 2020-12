Po nádherném gólu rovnou do nemocnice. Udělalo se mi špatně, hlásí jablonecký Hrubý

„Udělalo se mi špatně, tak jsem raději vystřídal. Od soboty jsem nachlazený a bral jsem nějaké léky a Paralen. Teď už se cítím dobře," vysvětlil Robert Hrubý.

Ve 21. minutě se ujal exekuce trestného kopu po Köstlově ruce kousek před šestnáctkou. A provedl ho náramně, když překvapil gólmana střelou na jeho stranu. Ovšem přesně k tyči, Kouba na míč nedosáhl.

„Asi se to dalo řešit líp," poznamenal kouč Klokanů Luděk Klusáček k výkonu gólmana. „Hrubas má skvělou kopací techniku. Tenhle kop je skrytý a pro gólmana nebezpečný. Přes zeď se tím dá na sedmdesát osmdesát procent počítat, tohle gólman moc nečeká. Kopnul to hezky, zakroutil to k tyči, z téhle vzdálenosti se to podle mě chytnout nedá," podotkl jablonecký Kubista.

Fotbalista Jan Krob během utkání s Bohemians.

Radek Petrášek, ČTK

Parádní trefou však pro Hrubého zápas prakticky skončil. Hned po gólu mu lékař kontroloval na lavičce tep. A devět minut po brance ho na hřišti nahradil Doležal. „Myslím, že sám by z placu asi nešel, ale nechtěli jsme riskovat. Věřím, že to bude nějaká chvilková indispozice a bude v pořádku," poznamenal jablonecký kouč Petr Rada.

Přání se mu splnilo. „Robert Hrubý musel nuceně střídat kvůli aktuální slabosti a necítil se dobře. Ze stadionu hned odjel na vyšetření do nemocnice, které neukázalo žádné vážné potíže. Několik posledních dní bojuje s nachlazením. Ve čtvrtek se po dni týmového volna zapojí s mužstvem do tréninku v přípravě na Plzeň," vzkázal fanouškům tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman.

Na sobotní zápas s Plzní by tak měl být 26letý záložník připraven. „Pro nás je důležitým hráčem. V minulém utkání ve Zlíně krásnou finální přihrávkou připravil první gól. Jsem rád, že máme k dispozici více hráčů a nemusíme se bát vystřídat. Myslím, že s Vojtou Kubistou i Považancem si směrem dopředu vyhoví," uzavřel Rada.