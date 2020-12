Testování v Opavě odhalilo nákazu. Proti Boleslavi ale poslední tým nastoupí

„Vždycky ve čtvrtek býváme na špičkách, zda nám z toho někdo nevypadne. Teď se tak stalo v rozsahu, který jsme tady nezažili, ale nedá se nic dělat. Pro nás je to samozřejmě komplikace, doba je ovšem taková. Potýkají se s tím všichni a my musíme bojovat," upozorňuje sportovní manažer a kouč Slezského FC Radoslav Kováč.

Opavě budou proti Mladé Boleslavi, kterou v týdnu převzal někdejší kouč českého národního týmu Karel Jarolím, kromě šestice pozitivně testovaných scházet i dlouhodobě zranění Josef Hnaníček, Jan Schaffartzik a Bartosz Pikul. Hrát zřejmě nebude ani zkušený Pavel Zavadil, jenž z posledního utkání proti Ostravě odstoupil s poraněným zadním stehenním svalem.

„Je to pro nás zase o něco složitější. Karel Jarolím je velmi kvalitní trenér, takový lišák, který umí mančaft připravit. Musíme se ale soustředit na sebe, na naši hru a konečně dát víc než jeden gól," naznačil recept na úspěch Kováč.

Ten se ale jeho týmu nedaří už několik zápasů plnit. Opava prohrála poslední čtyři utkání a dala v nich pouhé dva góly. A Kováč po porážce s Baníkem hovořil o rezignaci. „Musím se pobavit s vedením, co se bude dít dál. Jsem čtyři sta kilometrů od rodiny, dostáváme jednu ránu za druhou a pro ně je to decimující. Jsem opravdu zničený," vykládal minulou sobotu Kováč. „Musíme se pobavit, jestli v zimním termínu někdo přijde, nebo to zůstane takto. Pokud ano, postrádá to pro mě smysl," upozorňoval někdejší stoper Sparty Praha.

Ke schůzce došlo v úterý a vedení klubu mu přislíbilo navýšit prostředky na zimní posílení kádru. „Nechtěl bych moc rozpitvávat, co přesně bylo jejím obsahem, ale mohu říct, že to bylo konstruktivní jednání," řekl Kováč, který má jasno v tom, jaké hráče potřebuje. „Máme v kádru strašně mladé kloučky. Na jednu stranu s mladými chceme pracovat, ale oni potřebují vedle někoho růst. Z toho vyplývá, že potřebujeme do každé řady zkušeného hráče, který by mohl naskočit okamžitě," poukázal Kováč.

První novou tváří je 23letý záložník Marek Matocha z Líšně, který je v Opavě na týdenní zkoušku. „Viděli jsme ho v několika zápasech, rádi bychom ho viděli také v tréninkovém procesu," vysvětloval Kováč. Matocha je odchovancem olomoucké Sigmy, hrál třetí ligu ve Vyškově a v této sezoně nastoupil je dvanácti zápasům ve druhé lize. V dresu Líšně dal dva góly a viděl dvě žluté karty.