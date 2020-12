Někteří hráči mě mile překvapili. Škoda, že nevezeme tři body, vykládal Jarolím

„Abych pravdu řekl, odjíždím se smíšenými pocity. Před zápasem, vzhledem k tomu že jsme u týmu krátce, bychom bod vzali. Ale viděl jsem, že máme i na víc než jen na remízu. Ve druhém poločase jsme dobře kombinovali, měli další velkou šanci v podání Jirky Klímy. Klidně jsme to utkání mohli otočit a odvést si všechny tři body. Až na ten hektický závěr jsem byl s druhým poločasem spokojený," hodnotil Jarolím.

Někdejší reprezentační trenér se do Mladé Boleslavi vrátil po čtyřech letech. Středočechy převzal od svého předchůdce Jozefa Webera na patnáctém místě tabulky. „Každý musí s tím nelichotivým postavením chtít něco udělat sám. Jinak to nepůjde. A někteří hráči mě mile překvapili," přemítal po prvním získaném bodu 64letý trenér.

Na hrot postavil Jiřího Klímu, do zálohy Jiřího Kulhánka. Do Opavy vůbec nevzal Dominika Maška či Michala Škodu. „Nevešli se," okomentoval jejich absenci lakonicky Jarolím. „Rozhodli jsme se pro jiné rozestavení a nezapadali nám do něj. Vsadili jsme na typy, o kterých jsem si myslel, že budou prospěšnější. Pro mě je důležité, že jsem viděl kvalitní týmovou práci," vykládal Jarolím.

Oba góly Mladé Boleslavi vstřelil útočník Jiří Klíma, pro něhož bylo utkání v Opavě teprve třetím v aktuálním ročníku Fortuna ligy. V 5. minutě obral o míč váhajícího Matěje Hrabinu a otevřel skóre, čtyři minuty po přestávce srovnával na konečných 2:2. Na kopačce měl u třetí gól, osamocený před brankářem Šromem ale v 77. minutě mířil přímo do něj.

„Zakřičel jsem si, protože jsem tam byl sám. Nevyšel mi první dotek, měl jsem to pod nohou a chtěl jsem to rychle zakončit a trefil jsem přímo gólmana. Přitom jsem to mohl poslat placírkou k tyči a bylo by to 3:2," litoval zmařené šance Jiří Klíma. „Na druhou stranu jsem rád, že jsem po té tříměsíční pauze způsobené zraněním těch devadesát minut vůbec vydržel."