Ševci byli jaloví. V Příbrami jim chyběl potrestaný Poznar

Kouč Bohumil Páník neskrýval zklamání. „Bylo to z naší strany špatné utkání. Některým hráčům zcela chyběl pohyb, mimo brankáře a jednoho hráče v poli nemohu nikoho pochválit. V prvním poločase jsme ještě hráli jakžtakž, ale v druhém se hra zcela rozpadla a vyústěním byl gól. Hráči se místo sledování míče, který měli odkopnout, když na přední tyči byli dva, přetlačují s protihráči a balon proletí celou šestnáctkou," těžko hledal slova po utkání.

Bez Poznara není Zlín Zlínem... „Vpředu byla citelná absence Poznara. Nedokázali jsme rozbít jejich stopery, a to na body ani tady stačit nemohlo. Měl ho zastoupit Jawo, ale to není hrotový hráč, spíš ze strany. Teď se musíme rychle vzpamatovat, protože nás čeká Slavia. Hraje velmi dobře a já se na ni těším," dodal zlínský kouč.

Emoce těžko skrýval nejlepší zlínský hráč, gólman Stanislav Dostál, který mužstvo v nejtěžších chvílích podržel. Překonal ho až spoluhráč Petr Buchta. „Jsem strašně naštvaný, v Příbrami jsme prohrát neměli. Ale my jsme se nedostali do pořádné šance. Měli jsme spoustu centrů, které šly pryč, dělali jsme spoustu technických chyb, zbytečných ztrát, neměli jsme odražené míče. Všude jsme byli pozdě. A pak dostaneme gól, který si dal nešťastně Petr Buchta, kterého ale tlačil protihráč," kroutil hlavou, jako by prožíval zlý sen.

Také Dostál přiznal, jak moc chyběl kanonýr Poznar. „Především ta jeho bojovnost, schopnost dostat se do šancí a zakončit. Lamin Jawo se připravoval celý týden, aby ho zastoupil. Nepovedlo se mu to, ale není přeci možné, aby se celá naše hra rozpadla kvůli absenci jednoho hráče," konstatoval zklamaně Dostál.