Teplice získaly posilu z Francie

Droehnle vyrostl ve Štrasburku a naposledy působil v B-týmu Lille, kde dělal kapitána. "Ruben se na testech ukázal ve velmi dobrém světle. Jeho levá noha je opravdu výborná, může hrát jak levého beka, tak stopera. Navíc se jeví také dobře charakterově," řekl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek pro klubový web.

"Jsem moc rád, že tady můžu být. Je to pro mě pocta podepsat smlouvu v Teplicích. Věřím, že pomůžu týmu a půjdeme nahoru. Moc se těším, že budu moci hrát za tento klub," uvedl Droehnle.

Bývalý francouzský reprezentant do 19 let bude do konce roku s týmem kouče Radima Kučery jenom trénovat. "Rubena můžeme zaregistrovat po otevření přestupního okna. Jeho posun kvůli změně termínové listiny se nyní řeší, ale předpoklad je, že se otevře v polovině ledna před prvním jarním kolem," řekl sportovní sekretář teplického klubu Jiří Kučera.