Plzeň rozdrtila neškodné Teplice! Budějovice znovu bodovaly, Jarolím čeká na výhru

Jablonec byl po čtyřech výhrách v Karviné blízko dalšímu tříbodovému zisku, když ještě chvíli před koncem vedl o dvě branky. Jenže pak přišel drtivý finiš domácích, kdy se dvakrát gólově prosadil Roman Haša a zápas skončil nerozhodně 2:2.

Baník rozhodl o výhře na hřišti Mladé Boleslavi už v úvodním dějství, kdy se trefili Dyjan Carlos de Azevedo a Daniel Tetour. Krátce po přestávce snížil Jiří Klíma, ale pojistku přidal v nastavení střídající David Buchta. Slezané zvítězili v lize počtvrté za sebou, navíc mají k dobru dvě odložená utkání. Boleslav nevyhrála ani ve druhém duelu po návratu trenéra Karla Jarolíma, z posledních čtyř kol získala jediný bod a je patnáctá.

Bohemka ukončila sérii Příbrami

Fotbalisté Bohemians vstoupili do zápasu s Příbramí lépe, když je v 25. minutě poslal do vedení Kamil Vacek. Hosté však stihli ještě do konce prvního poločasu vyrovnat, v 43. minutě překonal domácího gólmana Patrika Le Gianga Zdeněk Folprecht. Podruhé se Klokani dostali do vedení v 73. minutě díky trefě Vojtěcha Nováka. Na to už svěřenci trenéra Pavla Horvátha odpovědět nedokázali a z Ďolíčku odjíždějí s porážkou 1:2.

Jihočeši i v oslabení vyrovnali

Důležitý moment utkání mezi Olomoucí a Českými Budějovicemi přišel v 35. minutě utkání, kdy byl po faulu v pokutovém území Jihočechů vyloučen ukrajinský obránce Dynama Maksym Talověrov a Martin Nešpor se z pokutového kopu nemýlil. Hosté však i v oslabení dokázali ve druhém poločase vyrovnat, když se v 77. minutě prosadil Lukáš Jánošík a uzavřel skóre na konečných 1:1. Svěřenci trenéra Horejše tak bodovali již v šestém utkání v řadě.

Čermák zničil Teplice hattrickem

V jednoznačnou záležitost proměnili fotbalisté Plzně duel s Teplicemi. První branka Beauguela v 13. minutě nebyla po konzultaci s VAR pro ofsajd uznána, francouzský útočník si však zpravil náladu o devět minut později, kdy překonal teplického Němečka a poslal domácí do vedení. Po trefách Ba Loua z 32. minuty a Čermáka v nastavení prvního poločasu vedli Západočeši po prvním poločase už 3:0 a o vítězi utkání tak bylo prakticky rozhodnuto.

Jízda Plzně však pokračovala i ve druhém poločase. Po brankách v 56. a 70. minutě završil Aleš Čermák hattrick, šestou branku přidal David Limberský a na konečných 7:0 uzavřel skóre Pavel Bucha.

