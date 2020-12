Dostálek se snaží dostat Zbrojovku do pohody: Preferuji ofenzivně naladěné a odvážné hráče

V obdobné situaci se ocitl už na konci srpna 2017, kdy v Brně z pozice asistenta dočasně nahradil trenéra Habance. Teď bývalý reprezentant Richard Dostálek střídá ve fotbalové Zbrojovce, jíž po návratu mezi elitu vůbec nevyšel vstup do sezony, odvolaného kouče Miloslava Machálka.

Je to stejné jako před více než třemi lety?

Myslím, že ne. Nejde to moc srovnávat. Spíš bych řekl, že pro mě je to teď zcela jiná situace. Tehdy mi dalo vedení klubu za úkol, abych mužstvo připravil na nejbližší zápas. Nakonec jsem u týmu vydržel pět utkání, pak jsem skončil. Nyní jsem v odlišné pozici, byl jsem rovnou jmenován hlavním trenérem.

Překvapilo vás, že k tomu došlo?

Překvapilo mě, že byl odvolaný kouč Machálek, který za víc než rok od nástupu do funkce odvedl ve Zbrojovce obrovský kus práce. Postup z druhé ligy je z valné části jeho zásluha. Milošovi jsem vděčný za to, že mně dával hodně prostoru realizovat se. Myslím, že naše spolupráce byla docela plodná. Jenže výsledky byly v poslední době nemilosrdné.

Po prohrách s Českými Budějovicemi a s Pardubicemi vás už ve středu čeká další ligový duel proti Slovácku. Co je možné za tak krátkou dobu stihnout?

Snažím se především dostat hráče psychicky do pohody. Není to jednoduché, času je hodně málo. Společně s asistenty Petrem Maléřem a Martinem Doležalem jim nabídneme nějaký servis, avšak na hřišti to budou muset odpracovat především oni.

Jakou náladu jste pozoroval na úterním tréninku, na němž už trenér Machálek chyběl?

Při některých cvičeních se mi zdálo, že k nim kluci přistupují s větší radostí.

V čem vidíte příčinu, že Zbrojovka figuruje v prvoligové tabulce na předposlední příčce?

Příčin je víc. Například rozsáhlá marodka, která nás provázela v úvodu sezony. A taky nás srážely hrubé individuální chyby.

Takže budete hráče nabádat k důslednější defenzivě?

Z ní všechno vychází. Ale já nejsem rozhodně trenér, který mužstvu naordinuje nějakou zákopovou válku. Preferuju především hráče, kteří jsou pozitivně naladěni směrem dopředu a počínají si na hřišti odvážně.

Máte takových dost?

Jsem přesvědčený, že ano. Věřím, že se do základní jedenáctky trefím.

Trenér Machálek neměl úplně komfortní vztah s bývalým reprezentačním záložníkem Ondřejem Vaňkem. Vy s ním vycházíte dobře?

Naprosto normálně. Ondra je v nominaci na středeční duel.

Slovácko v neděli padlo se Spartou 1:2 až kvůli gólu, který inkasovalo šest minut před koncem. Jaký soupeř vás čeká?

Těžký. Ale doufám, že my budeme lepší.

Stanovil jste si, kolik bodů chcete ve zbývajících třech ligových kolech v závěru podzimu získat?

Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Soustředím se výhradně na to, abychom zvládli středeční utkání se Slováckem.

Prolétlo vám hlavou, že jste v Uherském Hradišti v minulosti také působil a že teď v tamním klubu pracuje ve funkci asistenta váš někdejší spoluhráč ze Zbrojovky Jan Palinek?

Ne. Na nějaké vzpomínání teď vůbec není prostor.

A vzpomněl jste si, že před třemi roky jste začal záskok v roli hlavního kouče překvapivým vítězstvím nad Spartou?

To ano. Jenže pak jsme čtyřikrát za sebou padli. Takže nechci teď opakovat stejné chyby.

Budete v den utkání se Slováckem nervóznější než před předchozími zápasy, kdy jste ještě neměl tak velkou zodpovědnost?

To fakt nevím. Řeknu vám to ve středu po zápase.

Berete to tak, že nemáte co ztratit?

Ale my rozhodně máme co ztratit. A uvědomuju si, že nad každým trenérem neustále visí meč, který mu může kdykoliv setnout hlavu. Já mám ovšem Zbrojovku hrozně rád a byla by ode mě zbabělost, kdybych se jí nepokusil ve složité situaci pomoct.