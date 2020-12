Kolář mým zetěm? Beru, reaguje zaskočený Tvrdík. Lumpa by dceři rozmlouval

Chudák papá. Šéfuje mistrovskému týmu českého fotbalu, přitom se jako poslední dozvěděl, jaký románek v kabině týmu rozkvetl. Brankář Ondřej Kolář randí s Janou Tvrdíkovou, šéfovou dcerou. Milenci už oznámili, že spolu bydlí. „Nejdřív jsem se smál, nevěřil jsem. Pak jsem pochopil, že jsem se to dozvěděl jako poslední...“ reaguje smířeně Jaroslav Tvrdík. Proti svému podřízenému jakožto případnému zeti nic nenamítá.

Tabulku v cestě za mistrovskou obhajobou opět jistě vedou, těší se na jarní duely s Leicesterem v Evropské lize.

Jenže teď aby v Edenu řešili kuriózní střet zájmů.

Reprezentační brankář Ondřej Kolář chodí s dcerou šéfa klubu.

Jana Tvrdíková a Ondřej Kolář, kdo koho polapil do svých sítí...?

„Pohledem tatínka vztah dceři přeji, je dospělá a bude jí dvacet," předeslal Jaroslav Tvrdík jako host speciálu Dohráno Plus na ČT sport.

Zatímco kabina už měla dlouho jasno, předseda představenstva zdaleka nebyl v obraze.

„Trenér mi na poradě k přestupům říkal, že teď už problém nebude. Koli už nikam nepřestoupí, ty to zařídíš, povídal mi a já jeho poznámky nechápal. Došly mi až zpětně. Byl jsem jeden z posledních, co se to dozvěděli, což mě trošku zaskočilo," netají Tvrdík.

Takového zetě si může přát

Byť ho nová situace překvapila, bere ji klidně.

„Dceři bude 20. prosince dvacet, studuje vysokou školu. Mile mě překvapuje, jezdí po světě, živí se modelingem, má vlastní byt, našla si přítele. Lumpa bych jí rozmlouval, ale Ondra Kolář je bezesporu někdo, koho si jako zetě mohu přát," nezastírá Tvrdík, že jako otec mohl dopadnout mnohem hůř.

Teď jde jen o to, jak jednat s Kolářem jako s podřízeným, když ho má v rodině...

„Pracovní vztah jsme si s Ondrou vyříkali, je samozřejmě složitější. Myslím však, že obě věci dokážeme oddělit. Na jeho fungování v klubu se nic nezmění, bude dál profesionální," má Tvrdík jasno.