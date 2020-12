Bohemians 1905 - Příbram 2:1 Klokani velebí teenagera. Výhru nad Příbramí jim vystřelil mladý záložník

U Botiče se v prvním poločase servírovala většinou nuda. Když už se některý z hráčů odhodlal ke střele, trefil většinou projíždějící tramvaj nebo topoly. První pokus mezi tyče vyprodukoval domácí Schumacher, brankář Kočí ale slabý pokus lehce ztlumil.

Zničehonic pak v 25. minutě vysekli zelenobílí, kteří hráli bez potrestaných Necida a Köstla, parádní akci. Novák prostrčil míč za obranu, kam si naběhl Hronek, který předložil balon na malé vápno Vackovi. Zkušený záložník z jedné zařídil Pražanům vedení.

Krátce před pauzou procitli Středočeši. Po autovém vhazování převzal míč Folprecht, přešel možná až příliš snadno přes dva protihráče a zblízka prostřelil Le Gianga – 1:1. Druhá půle patnáct minut probíhala jako ta úvodní. Hrálo se výhradně mezi šestnáctkami, míč se do pokutových území dostal většinu jen při rohových kopech. Nic zajímavého, co by zvedalo diváky, rozeseté na štaflích za nízkou tribunou, se nedělo.

Až v 63. minutě nasprintoval střídající Nečas za obranu, přihrál Hronkovi, který pálil ze solidní pozice. Kočí jeho ránu kryl. Vzápětí se hnal do šance Pukrab, Kočí však byl u míče dřív, nebezpečí pro Příbram zažehnal.

Trenér Příbrami Pavel Horváth.

Michal Kamaryt, ČTK

Klokani začali mít navrch, mírnou převahu nakonec korunovali druhou brankou. Střelu Hronka ještě Kočí stačil vyrazit do strany, na dorážku Nováka byl ale krátký – 2:1. O tři body mohl domácí připravit Antwi, který v obrovské šanci vysoko přestřelil. Na hlavě měl pak vyrovnání střídající Vais, brankář Le Giang ale vytáhl parádní zákrok.

12. kolo první ligy: Bohemians Praha 1905 - 1. FK Příbram 2:1 (1:1) Branky: 25. Vacek, 73. Novák - 43. Folprecht. Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Hrabovský. ŽK: Vávra, Vais (oba Příbram). Bez diváků. Bohemians: Le Giang - Schumacher, Bederka, Hůlka, Vondra - Novák (77. Keita), Vacek (46. Květ), Jindřišek, Hronek (90.+3 Osmančík), Vaníček (62. Nečas) - Pulkrab (90.+3 Dostál). Trenér: Klusáček. Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Vilotič (88. Pinc), Cmiljanovič - Pilík, Folprecht (79. Hájek), Zorvan (79. Vais), Rezek, Vávra (63. Antwi) - Voltr. Trenér: Čuhel.

