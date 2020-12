Jarolím v Jiříkově vidění. Marně hráčům připomínal, že jen hlupák dělá stejné chyby, oni je dělali zase

„Jen hlupák dělá stejné chyby,“ připomínal ex reprezentační kouč Karel Jarolím svým novým mladoboleslavským svěřencům s vírou, že kiksy napáchané v prvním zápase pod jeho vedením o víkendu v Opavě stačily, aby hráči prozřeli a poučili se. Neskonalá naivita. „Však jsem si také v první půli připadat jako v Jiříkově vidění,“ nemohl nový trenér Středočechů po úvodních pětačtyřiceti minutách úterního duelu dvanáctého ligového kola s ostravským Baníkem (1:3) uvěřit, co všechno je schopen jeho tým na trávníku vyrobit.

Už po první půli prohrávala Mladá Boleslav doma s Baníkem 0:2 a naděje, že Jarolímův příchod mužstvo probudí, se samozřejmě rozplývala.

„Proti soupeři, jakým je ostravský Baník, se těžko otáčí zápas, v němž vede o dva góly," hlesl domácí Dominik Janošek a tvrdil, že o přestávce Jarolím neřádil v kabině tak, jak se o něm traduje.

„Snažil se nás spíš uklidnit a přesvědčit, že se dá výsledek ještě otočit," ujišťoval dvaadvacetiletý záložník hostující v Mladé Boleslavi z Plzně, že se žádná bouřka nestrhla.

Sám si nedokázal vysvětlit, proč byl první poločas tak mizerný.

„Vůbec se nám nepovedl. Všude jsme byli pozdě, nešla nám kombinace, neměli jsme odražené míče, prohrávali osobní souboje. Nevím, zda to bylo agresivitou soupeře, nebo tím, že jsme se připravovali na Baník hrající jako posledně venku s třemi obránci, zatímco on u nás vyrukoval se čtyřmi," prozrazoval, že i nachystaná taktika byla jaksi mimo realitu.

„Góly jsme ale dostávali po chybách a naivních ztrátách míče. První, stejně jako třetí," pochopil trenér Jarolím už po druhém utkání na mladoboleslavské lavičce, že jeho noví svěřenci jsou prostě nepoučitelní. Však také s Baníkem prohráli 1:3.

Brankář Mladé Boleslavi Petr Mikulec v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

„Pak ovšem sorry... Každý chce pochopitelně hrát, ale když se chyby opakují, donekonečna to tolerovat nelze," naznačil Jarolím, že v sobotu v Liberci v dalším ligovém duelu sáhne do sestavy mnohem víc, než to udělal o poločase utkání s Ostravou.

Co jiného mu také zbývá, když Středočeši doma s Baníkem po dvanácti letech prohráli, pod jeho vedením získali ve dvou střetnutích jediný bod, takže v tabulce dál trůní na patnáctém místě, přičemž pouze lepší skóre je dělí od pádu na sestupovou příčku.