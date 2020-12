Naštvaný Látal tepal své svěřence: Ať jdou hrát okresní přebor, nebo ať sedí doma!

„První poločas byl celkem v pořádku. Hráli jsme, co jsme chtěli. Soupeře jsme napadali, nenechávali rozehrát, až na jednu situaci jsme hráli dobře v defenzívě, zaslouženě jsme se ujali vedení z penalty, ale pak jsme to vlastní nedisciplinovaností a netaktickými věcmi zremizovali. Je to prostě v hlavách hráčů. Nejsou-li schopni zvládnout to proti soupeři, co hraje o deseti, tak ať na hřiště raději nechodí," soptil Látal.

Problém je podle něj především v přístupu. „Není to poprvé, co jsme vedli 1:0 a bylo to k ničemu. Můžete hráče na to upozorňovat desetkrát, ukazovat jim videa, různé další věci. Je to jen o nich. Prostě o tom, že se jeden z nich dneska zase na to vyflákl při bránění, ulevil si, nechtělo se mu. Některým naším borcům se prostě nechce, jsou jako panenky, a tak to dopadá," láteřil dál rozzlobený lodivod Sigmy.

Hráči podle něj po vydařeném vstupu do sezony podlehli uspokojení. „Máme jednadvacet bodů, co se jim může stát. Spadnout nemůžeme, takže co jim chybí. Jsou tady spokojeni a je to tady už několik let. To mi nejvíce nyní vádí. Sám to řeším už rok a půl. Bohužel, nedaří se to. Když jim vytkneme chyby, vyslechnou to, sklopí hlavy a nic se neděje. Když v kabině začnu řvát, nic, ani to je nerozhází. Nejsou si schopni ani mezi sebou něco říct. Ať jdou tedy hrát někde okresní přebor, nebo ať sedí doma," dodal znechuceně Látal.

Rozhodčí Jan Machálek vylučuje Maksyma Talověrova (druhý zprava) z Českých Budějovic.

Luděk Peřina, ČTK

Úplně jiná nálada byla v táboře Jihočechů. „Bod beru, jako bychom tady vyhráli. Má pro nás ohromnou cenu. Za to, co jsme na hřišti předvedli, jsme si ho zasloužili. I v deseti jsme Sigmu nepustili do žádné šance. Naopak, hráli jsme aktivně, napadali jsme je, zkrátka kluci se vydali ze všech sil a odměnou jim byl ten vyrovnávací gól," chválil trenér hostů David Hořejš.

Přiznal ale, že vyloučení jeho týmu taktiku nabouralo. „Viděl jsem však na hráčích odhodlání. Řekli jsme si, že budeme hrát z aktivního bloku, přešli jsme na systém pět, čtyři, jedna, aby nám křídla z toho vystupovala a dostávala soupeře pod tlak a počkali si na brejkovou příležitost a ta přišla. Plán do druhé půle prostě kluci splnili do puntíku," konstatoval Hořejš.